Am Montag (3. Oktober 2022) führte das tschechische Gewerbeaufsichtsamt der Regionen Pilsen und Karlsbad laut einer Pressemitteilung eine außerordentliche Kontrollmaßnahme auf einem beliebten Asia-Markt an der deutsch-tschechischen Grenze bei Cheb durch. Bei den Kontrollen wurden 9037 gefälschte Waren mit einem Originalpreis von mehr als 21 Millionen Kronen konfisziert, was umgerechnet etwa 900.000 Euro entspricht.

Das Datum der Inspektions-Aktion sei laut Pressemitteilung bewusst gewählt worden, da der deutsche Nationalfeiertag Tag der Deutschen Einheit auf diesen Tag fällt. Besonders an deutschen Feiertagen habe es auf den Grenzmarktplätzen ein größeres Aufkommen an Kunden aus der Bundesrepublik Deutschland gegeben. Dies entspricht auch einer zunehmenden Zahl von Produkten, die bestimmte Rechte an geistigem Eigentum verletzen.

Razzia am Tag der Deutschen Einheit: Voller Erfolg für die Inspektoren

Im Bereich des beliebten Asia-Marktes sind insgesamt 13 Inspektionen von 20 Personen durchgeführt worden. Gemeinsam mit einem Schlüsseldienst konnten sie sich schnell Zugang zu abgeschlossenen Verkaufseinheiten schaffen. Dabei handelte es sich um gefälschte Produkte bekannter Marken wie Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Wellensteyn, Jack Wolfskin, Gucci, Prada, Guess, Levis und viele andere.

"Dies ist die größte Beschlagnahmung von gefälschten Markenprodukten in jüngster Zeit. Diese außergewöhnliche Kontrollaktion wurde mit hohem Arbeitseinsatz unserer Inspektoren bis in die späten Abendstunden durchgeführt und alle Fälle werden aufgrund der Menge der beschlagnahmten Produkte mit den Verkäufern in verwaltungsrechtlichen Verfahren behandelt. Neben der Sicherstellung der Produkte können auch Geldstrafen von bis zu Hunderttausenden von Euro verhängt werden", kommentierte Jan Řezáč, Direktor der Aufsichtsbehörde, die Ergebnisse der außerordentlichen Kontrollmaßnahme.

Im Jahre 2020 wurde der besagte Markt von einem Feuer heimgesucht.

Vorschaubild: © Paul Zinken/dpa (Symbolfoto)