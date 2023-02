Bei der Auktion "Best of Panama 2022" wurde der teure Kaffee zum besten Kaffee seines Jahrgangs ausgezeichnet und gilt damit als eine der besten Kaffeesorten der Welt. Es geht um die Kaffeebohne mit dem Namen "Black Jaguar".

Die australische Kaffeehaus-Kette "Proud Mary" konnte sich verschiedenen Medienberichten zufolge ein Pfund der teuren Bohnen bei der Auktion sichern. Insgesamt sind dort 45 Kilogramm des Black Jaguar-Kaffees zum Preis von rund 2000 Pfund (entspricht 2253,68 Euro) versteigert worden.

"Eine außerkörperliche Erfahrung" - Café-Chef schwärmt von teurem Kaffee

In einem "Proud Mary"-Café in Melbourne können damit jetzt 22 Tassen "Black Jaguar" serviert werden. Auch in den Filialen in Austin und Portland in den USA wird es eine begrenzte Menge geben. „Er ist so direkt, so ausdrucksvoll und so klar“, berichtet „Proud Mary“-Chef Nolan Hirte, der den Luxus-Kaffee probiert hat, begeistert. „Ich hatte eine außerkörperliche Erfahrung, eine Art Aufleuchten und Kribbeln. Es war eindeutig eine ganz besondere Tasse Kaffee, sie hatte Geschmack und Charakter“, preist er das Produkt an, das er jetzt im Sortiment führt.

Trotz seines sehr hohen Preises findet der Kaffee Abnehmer*innen. Ein Kaffee-Liebhaber etwa flog extra zwei Stunden von Sydney nach Melbourne, nur um eine Tasse zu bekommen. Ein anderer Fan, der eine Verkostung gewonnen hatte, erzählt: "Jedes Mal, wenn man ein Produkt erhält, dem so viel Liebe, Sorgfalt und Aufmerksamkeit zuteilwurde, fühlt man etwas."

Im Vergleich zu Edeltropfen wie Wein oder Tee sei der Kaffee noch ein Schnäppchen, findet er. Er ist überzeugt: "Kaffee ist viel komplexer, als es Wein jemals sein wird. Aber er wird oft dunkel geröstet, mit Zucker versetzt und mit Milch aufgegossen – er kann so viel mehr sein."

