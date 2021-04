Der April ist nach wie vor eine frostige Angelegenheit. Kein Wunder, gehört er doch nach aktuellen Auswertungen des Diplom-Meteorologen und Wetterexperten Dominik Jung zu den kältesten April-Monaten die es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 in Deutschland gegeben hat.

Bei einem Blick in die Vergangenheit wird der Temperaturunterschied besonders deutlich: In den Jahren von 1991 bis 2020 liegt die Durchschnittstemperatur zum Ende des Aprils bei 9 Grad. Aktuell liegt der Durchschnittswert aber bei lediglich 4,9 Grad. Der kälteste April brachte es im Jahr 1917 im Schnitt auf 4,3 Grad. Kälter als 2021 waren also nur noch 1929 mit 4,5 Grad und 1903 mit durchschnittlich 4,6 Grad.

„Damit liegen wir zumindest aktuell mit 4,9 Grad in den Top 5 der kältesten Aprile überhaupt“, meint der Wetterexperte Jung.

Wetter: Kälterekorde im Jahr 2021?

Allerdings stellte er auch klar: „Es kommen noch ein paar Tage, deswegen wird die Durchschnittstemperatur noch etwas nach oben klettern.“ Seiner Ansicht nach werde sich der Schnitt in einem Bereich zwischen 5,5 und 6,0 Grad einpendeln. Das diese Entwicklung auch Auswirkungen auf den Mai haben wird, hält der Diplom-Meteorologe für durchaus möglich. „Schaut man sich die beiden führenden Wettermodelle an, dann scheint im Mai ebenfalls keine große Wärme in Sicht zu sein“, so Jung.

Laut den Berechnungen des europäischen und amerikanischen Langfristwettermodells soll der Mai jeweils 0,5 Grad wärmer als das Klimamittel ausfallen. Mit dem „Klimamittel“ ist das sogenannte „30-jährige Klimamittel“ gemeint. Dabei handelt es sich um einen Durchschnitt der in 30 Jahren gemessenen Monats- bzw. Jahrestemperaturen. Die derzeit geltende Klimareferenzperiode wurde von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) für den Zeitraum zwischen 1991 und 2020 bestimmt.

Bei einem Anstieg von 0.5 Grad gegenüber dem Klimamittel, handele es sich laut Jung um „eine ganz schön spärliche Abweichung nach oben“. Darum könnte der Mai für viele Menschen als ein ebenfalls ziemlich kalter Monat empfunden werden, meint der Meteorologe. Das Klimamittel in der Zeitspanne von 1991 und 2020 liegt für den Mai bei 13,1 Grad. Zum Vergleich: Im Klimamittel das noch letztes Jahr gültig war, also dem Zeitraum 1961 bis 1990, lag dieser Wert noch bei 12,1 Grad. Der Diplom-Meteorologe konstatiert: „Beständiges Wetter ist bis Monatsende nicht in Sicht.“ Es sei also weiter mit wechselhaften Temperaturen bis zum Monatsende zu rechnen. Auch der Mai soll wohl wechselhaft starten.

Diplom-Meteorologe Jung: "Die Eisheiligen fallen nicht mehr auf, wenn es so weiter geht"

„Man muss allerdings auch dazu sagen, dass wir durch die warmen Frühjahre der Vergangenheit etwas verwöhnt sind. Gerade der April war besonders warm und teilweise schon frühsommerlich. In diesem Jahr ist das alles anders. Normal gibt es Mitte Mai verspätete Nachtfröste: die Eisheiligen. Wenn das allerdings mit den Polarluftvorstößen so weiter geht wie aktuell, dann fallen die Eisheiligen gar nicht auf, da wir quasi alle paar Tage neue Kaltluftvorstöße haben“ erklärt Wetterexperte Jung.