Nach der Hitze: Sturmböen und Starkregen in Deutschland

in Deutschland Unterfranken am stärksten betroffen

am stärksten betroffen DWD kündigt weitere Unwetter an

Nach den heißen Temperaturen der vergangenen Tage, sind in der Nacht von Montag (28. Juni) auf Dienstag (29. Juni) erneut starke Unwetter über Deutschland hinweggefegt. In einigen Teilen des Landes wüteten Gewitter, Starkregen und Sturmböen. Hunderte Einsatzkräfte haben wegen des Unwetters in Teilen Deutschlands die Ärmel hochgekrempelt. Alleine in Stuttgart habe die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge vom Montagabend bis in die frühen Morgenstunden am Dienstag 330 Einsätze gezählt.

Unwetter in Deutschland: Unruhige Nacht für die Integrierte Leitstelle Würzburg

In der Region haben die Unwetter in Unterfranken am härtesten zugeschlagen. Innerhalb kürzester Zeit waren 101 Feuerwehr- und 25 Rettungsdiensteinsätze im Einsatz, wie die Stadt Würzburg mitteilte. Die Kräfte beseitigten demnach umgestürzten Bäumen, sicherten herumfliegenden Teile, pumpten vollgelaufene Keller aus und sicherten überflutete Fahrbahnen ab. Gegen 22.30 Uhr kündigte sich laut der Integrierten Leitstelle Würzburg bereits eine unruhige Nacht an. Nachdem die ersten Einheiten alarmiert waren und sich die Lage weiter verschlimmerte, wurde die Leitstelle mit dienstfreien Kräften verstärkt. Insgesamt mussten bis ca. 0.30 Uhr 125 Notrufe angenommen werden. Daraus entwickelten sich 101 Feuerwehr- und 25 Rettungsdiensteinsätze.

Die Feuerwehreinsätze verteilten sich wie folgt: Landkreis Würzburg: 55, Landkreis Main-Spessart: 10, Landkreis Kitzingen: 4 und Stadt Würzburg: 32. Neben zwei Brandeinsätzen und einem Einsatz aufgrund von Gasgeruch lag der Schwerpunkt der Tätigkeiten beim Beseitigen umgestürzter Bäume, beim Sichern von herumfliegenden Teilen, beim Absichern überfluteter Fahrbahnen und ausgespülter Kanaldeckel und beim Auspumpen vollgelaufener Keller. Neben Höchberg war das Stadtgebiet Würzburg stärker betroffen. Hier waren neben der Berufsfeuerwehr, die Löschzüge 1 bis 5 sowie die Freiwillige Feuerwehr Unterdürrbach im Einsatz.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt weitere Unwetter an

Eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erklärte am Dienstagmorgen, dass noch kein Ende des Unwetters in Sicht sei. Zwar sei das aktuelle Unwetter, das sich über Baden-Württemberg und Bayern formiert habe, nun teilweise nach Tschechien gezogen, doch die Wetterlage bleibe komplex. Immer wieder komme es zu neuen Unwetterlagen. Vor allem der Starkregen und die Sturmböen seien weiterhin ein Problem.