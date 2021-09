Bei der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) in Berlin hat stellvertretender Vorstandschef Stephan Hofmeister die Aufhebung aller "staatlich veranlassten Restriktionen der Corona-Pandemie" gefordert.

„Wenn eine Impfpflicht nicht gewollt ist – und auch ich will sie nicht – dann gibt es politisch nur diese Alternative“, sagte der KBV-Vize. Jeder, der sich mit einer Impfung schützen möchte, könne das tun. Die Möglichkeiten dazu seien reichlich vorhanden. Hofmeister: „Jetzt liegt es nicht mehr in der Verantwortung des Staates, sondern in der individuellen Verantwortung jedes und jeder Einzelnen.“ In den Augen des stellvertretenden KBV-Vorsitzenden schade eine mögliche Impfpflicht mehr, als sie nutzt. Für ihn tritt nun Eigenverantwortung an die Stelle staatlicher Fürsorge.

Hofmeister: Schluss mit Gruselrhetorik und Panikpolitik

Hofmeister äußerte sich mit weiteren deutlichen Worten zur Corona-Politik: „Es muss endlich Schluss sein mit Gruselrhetorik und Panikpolitik!“ Weitere Kritik kam von ihm am Versprechen der Politik zu Booster-Impfungen, ohne dass es dazu bereits eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission gäbe. „Die Kolleginnen und Kollegen in den Praxen könnten sich viele Diskussionen ersparen, wenn es nicht nur ein ministeriell gefühltes Mehr an Sicherheit gäbe, sondern eine echte, evidenzbasierte medizinische Empfehlung für die Booster-Impfungen.“

Hofmeister erinnerte daran, dass die Vertragsärztinnen und -ärzte mit ihren Teams bisher über 42 Millionen Impfstoffdosen gegen Covid-19 verimpft haben - rund 41 Prozent aller hierzulande verabreichten Impfungen. „Der Spitzenwert in den Praxen lag bei 3,4 Millionen Impfungen pro Woche – deutlich mehr, als die Impfzentren je erreicht haben“, so der KBV-Vize. „Fast zwei Drittel aller Vertragsärztinnen und -ärzte haben sich an der Impfkampagne beteiligt, bei den Hausärztinnen und -ärzten waren es knapp 95 Prozent.“

Vorschaubild: © Wolfgang Kumm/dpa