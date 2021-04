Jugendschutz, Mindestlohn und Whatsapp: Das ändert sich im Mai 2021

Die Regelungen der Medizinprodukte hinsichtlich Zulassung oder Wiederaufbereitung werden durch die am 26. Mai 2021 geltende Medizinprodukte-EU-Anpassungsverordnung verdeutlicht. Dadurch wird festgehalten, welche Einweg-Produkte nicht mehr aufbereitet werden dürfen und wo dies weiter zulässig, weil unbedenklich, bleiben soll. Die Ziele der EU-Verordnung sind der reibungslos funktionierende Binnenmarkt für Medizinprodukte sowie das Erhalten von „hohen Standards für die Qualität und Sicherheit von Medizinprodukten“.

Außerdem ist vorgesehen, dass jedes Produkt eine Identifikationsnummer (ID) erhält, mit der die Nachverfolgung vereinfacht wird.

Am 15. Mai endet die gesetzte Frist des Facebook-Unternehmens „Whatsapp“ um die neuen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren. Das bedeutet: Stimmt man diesen neuen Regelungen nicht bis zu diesem Stichtag zu, dann kann die Messenger-App erstmal nicht mehr verwendet werden. Will der Nutzer weiter Nachrichten über Whatsapp versenden, dann bleibt also keine andere Option, als zuzustimmen, oder den Messenger zu wechseln.

Whatsapp-Frist läuft aus

Drastisch fallen die Änderungen, laut eigenen Angaben, aufgrund der Reglementierung der Europäischen Union nicht aus. Im Gegensatz zu den USA betont ein Whatsapp-Sprecher gegenüber dem Spiegel: „Es ist weiterhin der Fall, dass WhatsApp keine WhatsApp-Nutzerdaten aus der europäischen Region mit Facebook teilt, damit Facebook diese Daten zur Verbesserung seiner Produkte oder von Anzeigen nutzen kann.“ Jedoch darf die App mit den neuen Bestimmungen Push-Mitteilungen bezüglich Aktualisierungen oder Funktionsänderungen versenden.

Mindestlohn wird erhöht

Für Arbeitnehmer im Maler- und Lackiererhandwerk wird der Mindestlohn erhöht. Ab Mai sollen ungelernte Arbeitskräfte einen Mindestlohn von 11,40 Euro in der Stunde erhalten. Als Geselle oder Gesellin steigt der Mindestlohn sogar auf 13,80 Euro. Gelten soll dieser Beschluss vorerst bis zum 31. Mai 2022

Bedingungsloses Girokonto wird abgeschafft

Comdirect schafft das kostenlose Girokonto ohne Bedingungen ab. Das geht aus den neuen Konditionen, welche die Bank im Februar publizierte hervor. Die Comdirekt-Bank, die zu der Commerzbank gehört, verlangt demnach zukünftig eine monatliche Kontoführungs-Gebühr von 4,90 Euro, wenn nicht eine Reihe von Bedingungen erfüllt werden. Zu diesen gehören: Ein monatliches Einkommen von mindestens 700 Euro, drei Zahlungen pro Monat von einem dritten Zahlungsdienstleister wie Apple Pay oder Google Pay oder mindestens eine Wertpapiertransaktion. Studierende, Praktikanten und Auszubildende unter 28 Jahren können jedoch weiterhin das Konto kostenfrei nutzen. Die Änderungen treten für Bestandskunden ab dem 1. Mai 2021 in Kraft.

Support für Windows 10 wird eingestellt

Der Windows-10-Support für Privatnutzer der „Windows 10, Version 1909“ wird zum Mai 2021 eingestellt. Dabei handelt es sich um das große Funktionsupdate aus dem November des Jahres 2019. Außerdem bekannt unter dem Namen „November-2019-Update“. Aufgrund von Sicherheitslücken und weiteren Funktionen bittet Microsoft seine Nutzer daher dringend, ein neues Update auf dem Computer aufzuspielen. Nur so könne weiter Support geleistet werden.

Erstattung der Reiseversicherung

Die häufig im Paket angebotenen Reiserücktritts-, Auslandsreisekranken- und Reiseabbruchversicherungen sollen, zumindest anteilig, rückerstattbar sein. Ist der Veranstalter gezwungen die Reise aufgrund der Corona-Pandemie abzusagen, ist es möglich eine anteilige Rückerstattung geltend machen, erklärt der Bundesverband der Verbraucherzentrale (vzbv). Demnach seien die Versicherer verpflichtet bereits bezahlte Prämien für Versicherungen, die ungenutzt geblieben sind zurückzuerstatten. Diese Regelung sei auf Reisekranken-, Reiseabbruch- und Reisegepäckversicherung anwendbar. Die einzige Voraussetzung: Die Versicherung wurde nicht für eine spezifische Urlaubsreise abgeschlossen. Kann die Reise nicht stattfinden, gebe es nichts, das versichert werden müsse.