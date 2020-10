Franken vor 49 Minuten

Social Media

Gesetzesänderung in Bayern sorgt für abstruse Spekulationen: Corona-Pandemie soll bereits 2019 geplant worden sein

Eine Gesetzesänderung in Bayern hinsichtlich der Kreditermächtigung für die Corona-Pandemie sorgt in den Sozialen Netzwerken für abstruse Spekulationen: Gerüchten zufolge soll in diesem Gesetz die Corona-Krise 2019 geplant worden sein. Was ist dran an der Geschichte? Wir klären auf.