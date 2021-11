Rasant steigende Corona-Zahlen führen zu schärferen Corona-Maßnahmen

Bund und Länder haben neue Schwellen für Corona-Maßnahmen beschlossen

haben Alle Nachrichten zur Ministerpräsidentenkonferenz im Überblick

Angesichts der rasant ansteigenden Corona-Zahlen haben am Donnerstag (18. November 2021) die Kanzlerin und die Länderchefs über die weitere Strategie beraten.

Update vom 18.11.2021, 18.45 Uhr: Bund und Länder vereinbaren neue härtere Corona-Regeln

Bei Überschreiten bestimmter Belastungsschwellen in den Kliniken sollen einheitlich schärfere Corona-Maßnahmen greifen. Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten vereinbarten dafür am Donnerstag drei Stufen mit jeweils weitergehenden Beschränkungen, wie Merkel im Anschluss sagte.

Orientierungsgröße soll dem Beschluss zufolge die für das jeweilige Bundesland ausgewiesene Hospitalisierungsrate sein. Dafür erfasst das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten pro 100 000 Einwohner in einem Sieben-Tage-Zeitraum.

Konkret sollen die Länder bei Überschreiten eines Schwellenwertes von 3 flächendeckende Zugangsregeln nur für Geimpfte und Genesene (2G) etwa zu Veranstaltungen und der Gastronomie einführen - sofern nicht schon geschehen. Bei Überschreiten eines Werts von 6 sollen die Länder darüber hinausgehend in bestimmten Einrichtungen auch für Geimpfte und Genesene zusätzlich Testnachweise oder andere Maßnahmen vorschreiben (2G plus).

Spätestens bei Überschreiten des Schwellenwerts von 9 sollen die Länder dann von weitergehenden Beschränkungen Gebrauch machen. Dies zielt auf eine vom Bundestag beschlossene Klausel: Nach einem entsprechenden Landtagsbeschluss sollen die Länder auch härtere Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen oder Einschränkungen und Verbote von Veranstaltungen verhängen können.

Die Länder wollen Beschäftigte unter anderem in Krankenhäusern und Pflegeheimen zur Corona-Impfung verpflichten. Die Pflicht soll bei Kontakt zu vulnerablen Personen gelten, wie der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag im Anschluss an die Beratungen von Bund und Ländern sagte.

Angesichts ihrer Belastung in der Pandemie sollen Pflegekräfte erneut eine finanzielle Anerkennung bekommen. Bund und Länder einigten sich auf einen Pflegebonus für Pflegekräfte vor allem in der Intensivpflege, wie Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstag nach Beratungen in Berlin sagte. In einer Vorlage hieß es, mit der erneuten Leistung eines Pflegebonus solle die Anerkennung des Einsatzes in der aktuell sehr herausfordernden Situation unterstrichen werden. Weiter hieß es: «Die Länder bitten den Bund, die hierfür erforderlichen Finanzmittel bereitzustellen.»

Besonders belastete Unternehmen bekommen in der Corona-Krise länger Wirtschaftshilfen. Der Bund verlängert die bisher bis Jahresende befristete Überbrückungshilfe III Plus bis Ende März 2022, wie aus dem Beschlusspapier der Beratungen von Bund und Ländern vom Donnerstag hervorgeht.

Bayern wird der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes im Bundestag an diesem Freitag ungeachtet fortbestehender Kritik zustimmen. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstagabend in München an. Wenn es jetzt eine Blockade geben würde, würde dies dem Ernst der Lage nicht gerecht. Das Gesetz sei der aktuellen Lage nicht angemessen, sagte Söder und kritisierte: «Natürlich fehlen viele Dinge.» Allerdings sei das Gesetz besser als nichts, und auch viel besser als der erste Entwurf. Er sagte aber voraus, dass es angesichts der dramatischen Corona-Zahlen voraussichtlich im Dezember wohl noch Nachbesserungen brauchen dürfte.

Update vom 18.11.2021, 15.56 Uhr: Merkel spricht von drastischer Situation und Notlage

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei den Beratungen mit den Regierungschefs der Länder die Dramatik der Corona-Lage geschildert. Nach Teilnehmerangaben sprach Merkel von seiner sehr drastischen Situation und von einer Notlage, gab die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag (18.11.2021) bekannt. Einzelne Instrumente stünden bald nicht mehr zur Verfügung, habe Merkel gesagt. Außerdem sei die Impflücke zu groß. Die Kanzlerin will in der Corona-Krise mehr Tempo bei den Auffrischungsimpfungen. Laut dpa-Angaben nannte Merkel bei den Bund-Länder-Treffen als Ziel ein zeitnahes Angebot für 27 Millionen Impfungen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte bereits zuvor in der Runde nach BILD-Informationen gesagt, dass bis zum Jahresende 40 Millionen Impfungen möglich seien.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bekräftigte demnach seine Kritik. Die Möglichkeiten der Länder reichten nicht aus, sagte Wüst nach Teilnehmerangaben. An der Videokonferenz unter seinem Vorsitz nahmen neben den Regierungschefs der Länder und Merkel auch der SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) teil, daneben weitere geschäftsführende Bundesminister.

Nach den Teilnehmerangaben verteidigte Scholz bei den Beratungen die vom Bundestag beschlossenen neuen Rechtsgrundlagen für die Corona-Politik. Er verwies auf eine breite Palette an Maßnahmen, um die vierte Welle zu brechen. Diese gingen deutlich über das bisherige Instrumentarium hinaus. Das Maßnahmenpaket sieht unter anderem Vorgaben zum Nachweis von Impfung, Genesung oder Test (3G) am Arbeitsplatz und in Verkehrsmitteln vor. Der Bundesrat muss noch zustimmen, die Union droht aber mit Ablehnung.

Die Bund-Länder-Runde sucht nach möglichst bundeseinheitlichen Bewertungsstandards zur Anwendung schärferer Corona-Schutzmaßnahmen. Zur Debatte steht etwa, ob ein Schwellenwert für Covid-19-Patienten in Krankenhäusern definiert wird, jenseits dessen besondere Zugangsbeschränkungen im öffentlichen Leben verhängt werden sollten. Dazu liegen verschiedene vorläufige Beschlussvorlagen vor. Nach Angaben der BILD haben die Länderchefs die Zeit zwischen der Bundestagsdebatte und dem Beginn der Ministerpräsidentenkonferenzgenutzt, um einen neuen Beschlussentwurf zu erarbeiten. Dabei habe sich die SPD über die Union beim Thema Kinder vorläufig hinweggesetzt. CDU und CSU wollten ursprünglich 2G für Kinder ab 12 Jahren einführen. Jetzt steht 2G ab 18 Jahren in dem Entwurfspapier. Laut Bild sprechen sich die Ministerpräsidenten zudem für eine Impfpflicht für Pfleger, Krankenhaus- und Altenheim-Personal aus. Bei der neuen Beschlussgrundlage handelt es sich um Diskussionsgrundlagen. Eine endgültige Einigung gibt es erst ganz am Schluss.

Update vom 18.11.2021, 9.24 Uhr: Bund und Länder wollen bundesweit 2G und Möglichkeit zu Lockdowns

Bund und Länder planen die 2G-Regel bundesweit einzuführen. Laut Tagesspiegel geht das aus der Beschlussvorlage für den Bund-Länder-Gipfel am Donnerstag (18.11.2021) hervor. Es heißt: Der Zugang zu "Freizeitveranstaltungen und -einrichtungen, Kulturveranstaltungen und -einrichtungen, Sportveranstaltungen und -ausübungen und übrigen Veranstaltungen - insbesondere in Innenräumen -, gastronomischen Einrichtungen, körpernahen Dienstleistungen und Beherbergungen" solle sich auf Geimpfte und Genesene beschränken, um die Infektionsdynamik zu brechen.

Sobald eine noch nicht festgelegter Hospitalisierungswert überschritten wird, soll nach den Angaben des Tagesspiegels sofort auf 2G-plus umgestellt werden. Geimpfte und Genesene benötigen dann zusätzlich einen negativen Corona-Test. Zudem sollen die Bundesländer jetzt doch über den 25. November hinaus Lockdowns verhängen dürfen. In der Beschlussvorlage heißte es laut Tagesspiegel: „Die Länder werden bei besonders hohem Infektionsgeschehen mit besonders hoher Belastung des öffentlichen Gesundheitssystems im jeweiligen Land (Hotspot) von den weitergehenden Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes konsequent Gebrauch machen.“

Das ist möglich, weil SPD, Grüne und FDP in die neuen Beschlüsse eine entscheidende Öffnungsklausel für die Länder eingebaut hat. Infolgedessen sollen regionale Lockdowns auch nach dem Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite möglich bleiben. Das geht aus kurzfristigen Änderungen im Hauptausschuss des Bundestags hervor. Auch Schulschließungen und Ausgangssperren könnten weiterhin verhängt werden - dafür gibt es jedoch ein Limit: Diese Maßnahmen sind nur bis 15. Dezember möglich, zudem müssen sie bis zum Auslaufen der epidemischen Notlage am 25. November angeordnet werden - die Entscheidungen der Länder müssten also noch in der nächsten Woche getroffen werden.