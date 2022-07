Scholz-Bruder kritisiert deutsche Corona-"Panik"

Aufgrund der aktuellen Corona-Sommerwelle fehlten derzeit 600 Mitarbeiter an den Standorten der Uni-Klinik Schleswig-Holstein, wird deren Vorstandsvorsitzende bei Focus Online zitiert. Jens Scholz ist auch Bruder von Kanzler Olaf Scholz (SPD). Durch den hohen Personalausfall könne man die Krankenversorgung derzeit nämlich nur zum Teil aufrechterhalten.

In Kiel sei derzeit ein Drittel der OP-Säle dicht, in Lübeck knapp 20 Prozent. Ein Teil der OPs müsse verschoben werden, um sicherzustellen, dass Notfälle versorgt werden könnten, so Scholz weiter. Zu viele Mitarbeitende würden in Quarantäne geschickt, die zwar einen positiven Test hätten, sich aber gut fühlten, nicht mehr ansteckend seien und eigentlich arbeiten gehen könnten.

Dies gefährde die Versorgung der Patienten, etwa bei Herzinfarkt, Schlaganfall oder Krebs. "Wir testen uns in Deutschland zu Tode", zitiert Focus Online den Kanzler-Bruder. Die "Panik" müsse "ein Ende haben".

Scholz fordert, mit Corona umgehen wie mit der Grippe. Wer krank ist, bleibe zu Hause. "Dafür brauchen wir weder Schnelltests noch Quarantänevorschriften", so Scholz. Um Patienten zu schützen, reiche das Tragen einer FFP2-Maske völlig. Zudem müsse man allen über 60-Jährigen im Herbst eine vierte Corona-Impfung anzubieten.