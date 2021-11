Corona-Zahlen in Bayern gravierend gestiegen - Warnstufe Rot erreicht

- Warnstufe Rot erreicht Geänderte Schutzverordnung: Maßnahmen im Freistaat werden verschärft

im Freistaat werden Höchster Inzidenzwert in ganz Deutschland im Landkreis Miesbach

Aktuelle Infos und Fakten: Die Corona- Lage in Bayern im Überblick

Am Dienstag findet eine Pressekonferenz mit Markus Söder statt - kommen noch mehr Verschärfungen?

Corona-Infektionszahlen stark gestiegen - die vierte Welle hat nochmal an Fahrt aufgenommen. Etliche Bundesländer wollen mit Verschärfungen der Corona-Regeln gegensteuern, auch der Freistaat Bayern. Wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilt, ist am Dienstag die Warnstufe Rot in Kraft. Der Landkreis Miesbach erreicht inzwischen die höchste Inzidenz in Deutschland

Update vom 09.11.2021, 9.15 Uhr: Höchster Wert in ganz Deutschland in Miesbach

Laut dem Dashboard des RKI hat der Landkreis Miesbach am Dienttag den deutschlandweit höchsten Wert erreicht. Mit 868,4 liegt er vor dem gestrigen Spitzenreiter aus Sachsen, dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Dieser war gestern noch über 900, heute ist der Wert dort auf 864 gesunken.

Am Dienstag gegen 13 Uhr wird bei einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder erwartet, dass weitere Informationen bekannt werden, was in Bayern womöglich an zusätzlichen Maßnahmen verabschiedet wird, nachdem ab heute bereits die Warnstufe Rot im ganzen Freistaat gilt. Es ist auch denkbar, dass etwa für Jugendliche Lockerungen verkündet werden, nachdem diese durch die 2G-Regelung zu großen Teilen von kulturellen Veranstaltungen ausgeschlossen sind.

Update vom 08.11.2021, 13.50 Uhr: Warnstufe Rot gilt ab Dienstag, 9.11. in Bayern

Das DIVI hat am Montag bekanntgegeben, dass 608 Patienten auf bayerischen Intensivstationen mit Covid-19 eingeliefert sind. Als Folge hat das bayerische Gesundheitsministerium am Mittag verkündet, dass ab Dienstag, 09.11., die Warnstufe Rot in Bayern gilt. Das heißt, es werden Zutritts- und Testregeln noch einmal deutlich verschärft.

Konkret heißt das: Ab Dienstag gilt 3G am Arbeitsplatz in Betrieben mit zehn oder mehr Beschäftigten und regelmäßige Tests bei Kontakt mit anderen Personen. In der Gastronomie und bei körpernahen Dienstleistungen gilt 3G Plus. Die 2G-Regel wird auf Veranstaltungen, Kultur und Sportveranstaltungen ausgweitet.

Meldung vom 08.11.2021, 09.10 Uhr: Warnstufe Rot laut Intensivregister erreicht

Mit Stand 9 Uhr werden in Bayern 610 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Das geht aus den neuesten Zahlen des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervor.

Laut Divi waren am Montagvormittag in Bayern noch 316 der aktuell 3067 betreibbaren Intensivbetten frei. Die Zahlen ändern sich je nach aktueller Belegung ständig und werden auf der gemeinsamen Homepage von Divi und Robert-Koch-Institut (RKI) laufend aktualisiert. Es ist jedoch abzusehen, dass die Zahl der Corona-Intensivpatienten über 600 bleiben wird. Voraussichtlich wird Bayern noch am Montag (8. November 2021) die Warnstufe Rot der Krankenhausampel ausrufen. Eine offizielle Bekanntgebung vom Bayerischen Gesundheitsministerium wird um 16 Uhr erwartet.

Mit der Warnstufe Rot wird die 2G-Regel im ganzen Freistaat deutlich ausgeweitet, Ungeimpfte haben zu vielen Veranstaltungen und Einrichtungen auch mit Test keinen Zugang mehr. Die genauen Regeln könnt ihr hier nachlesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bayernweit nach Zahlen des RKI bei 316,2. Die bundesweit zweithöchste Inzidenz hatte der Landkreis Rottal-Inn mit 833,3, dicht gefolgt vom Landkreis Mühldorf am Inn mit 831. So hoch waren die Werte noch nie. Die Inzidenz misst die Zahl der erfassten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Bayernweit hat nur noch die Stadt München eine Inzidenz von unter 100.

Meldung vom 08.11.2021, 06.30 Uhr: Warnstufe Rot naht - Intensivmediziner und Holetschek warnen eindringlich

Die Krankenhausampel in Bayern steht kurz vor Warnstufe Rot. Laut den neuesten Zahlen des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) werden momentan 594 Corona-Patienten auf den Intensivstationen im Freitstaat behandelt (Stand: 8. November 2021, 06.40 Uhr).

Mediziner befürchten auf längere Sicht eine Verdopplung der Corona-Patienten auf Intensivstationen. Schon jetzt müssten mit knapp 2500 Fällen bundesweit genauso viele Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen versorgt werden wie zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr bei der zweiten Corona-Welle, sagte Christian Karagiannidis, wissenschaftlicher Leiter des Intensivregisters der Divi, der "Augsburger Allgemeinen".

In den kommenden Wochen werde sich die Zahl voraussichtlich fast verdoppeln, wenn die Neuinfektionen weiter so steigen wie bisher. "Bei einer Inzidenz von 300 erwarten wir bundesweit etwa 4500 Covid-Patienten mit großen regionalen Unterschieden", warnte Karagiannidis. Die Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen Tagen rasant gestiegen, am Montag (8. November 2021) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz je 100 000 Einwohner einen neuen Rekord-Wert erreicht.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek warnte in der Zeitung: "Eine weitere Verdoppelung würde zahlenmäßig weit über den Höchstwerten der vergangenen Wellen liegen und von unserem Gesundheitssystem in Deutschland nicht mehr verkraftet werden." Eine der Hauptursachen sieht der CSU-Politiker in der niedrigen Impfquote. "Auch in Bayern fluten insbesondere die Ungeimpften unsere Krankenhäuser. Zu mehr als 90 Prozent sind das Patienten, die die Chance auf eine Impfung bis heute ausgeschlagen haben", sagte Holetschek.

Intensivmediziner Karagiannidis hält längerfristige Voraussagen über den Verlauf der Pandemie für schwierig. Man könne anhand der Inzidenzen relativ klar vorhersehen, was in den nächsten Wochen passiere. "Was wir nicht vorhersehen können, ist, auf welchem Niveau das Ganze zum Stillstand kommt", sagte er. So sei unklar, welchen Effekt 2G-Regeln und Auffrischungsimpfungen hätten oder ob die Bevölkerung ihr Verhalten ändere. "Wir navigieren gerade ohne GPS durch den Nebel", sagte Karagiannidis.

Meldung vom 07.11.2021, 17 Uhr: Bayern steuert auf rote Krankenhausampel zu - 589 Corona-Patienten auf Intensivstationen

Bayern steuert auf die rote Krankenhaus-Ampel mit noch schärferen Corona-Regeln für Ungeimpfte zu. Am Sonntagnachmittag lagen nach Angaben der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) 589 Corona-Patienten auf den Intensivstationen der bayerischen Krankenhäuser - 52 mehr als am Freitag. Bei 600 Corona-Patienten springt die Krankenhaus-Ampel auf Rot. Dann wird die 2G-Regel im ganzen Freistaat deutlich ausgeweitet, Ungeimpfte haben zu vielen Veranstaltungen und Einrichtungen auch mit Test keinen Zugang mehr. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte im Bayerischen Rundfunk, der Freistaat sei "mitten in einer Notlage": Pflegekräfte fehlten, und "die Intensivstationen werden immer voller".

Bereits seit Sonntag gelten in Bayern verschärfte Corona-Regeln für alle: Der Maskenstandard wurde generell auf FFP2 erhöht. Wo bisher die 3G-Regel galt, gilt nun 3G-plus. Das bedeutet, wer nicht geimpft oder genesen ist, bekommt Zugang nur mit einem teuren PCR-Test - ein einfacher Antigen-Schnelltest reicht nicht mehr. Davon ausgenommen sind Hochschulen. In Clubs und Diskotheken gilt sogar 2G: Ungeimpfte bekommen keinen Zutritt mehr. Ab Montag müssen alle Schülerinnen und Schüler wieder Masken im Unterricht tragen.

Viele bayerische Regionen gelten aber als "regionale Hotspots". Wo die Sieben-Tage-Inzidenz über 300 liegt und mehr als 80 Prozent der Intensivbetten in der Region belegt sind, gelten schon die verschärften Vorschriften der roten Krankenhaus-Ampel. Aktuell sind das die Landkreise Oberallgäu, Lindau, Neu-Ulm, Augsburg, Straubing-Bogen, Deggendorf, Cham, Regen, Regensburg, Mühldorf am Inn, Berchtesgadener Land und die Städte Rosenheim, Kaufbeuren, Regensburg und Schweinfurt, wie die Behörden am Wochenende mitteilten. Laut DIVI und Robert-Koch-Institut (RKI) waren am Sonntagnachmittag in Bayern noch 423 der aktuell 3516 betreibbaren Intensivbetten frei. Notfalls könnten noch weitere 956 innerhalb von sieben Tagen eingerichtet werden. Die Zahlen ändern sich je nach aktueller Belegung ständig und werden auf der gemeinsamen Homepage von DIVI und RKI laufend aktualisiert. Bayern ist bei der Belegung der Intensivbetten mit Covid-Patienten Spitzenreiter. In Nordrhein waren am Sonntag nur 427, Baden-Württemberg 254 Covid-Kranke auf der Intensivstation.

Meldung vom 06.11.2021, 14.30 Uhr: Gaststättenverband: Corona-Regeln machen Gastgewerbe den Garaus

Angesichts der Verschärfung der Corona-Auflagen fordert der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband Nachbesserungen. "Die jetzt gültige Regelung wird dem Gastgewerbe den Garaus machen", sagte Verbandspräsidentin Angela Inselkammer am späten Freitagabend. Dass sich ungeimpfte Beschäftigte jetzt auf eigene Kosten zwei Mal pro Woche einem PCR-Test unterziehen und dafür 800 Euro im Monat zahlen würden, sei utopisch.

Auch die Unternehmen könnten diese Kosten nicht stemmen. "Die Folge wird sein, dass dem Gastgewerbe massenhaft Mitarbeiter verloren gehen, da "3G plus" in vielen berufsverwandten Bereichen wie dem Einzelhandel nicht gilt - ebenso wenig, wie die Pflicht zum Tragen einer Maske während der Arbeit", sagte Inselkammer. Es drohe der "personelle Shutdown einer ganzen Branche".

Meldung vom 06.11.2021, 13.40 Uhr: Booster-Impfung und 3G-Pflicht im Job - Söder fordert weiteres Handeln

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder macht Druck auf die Ständige Impfkommission (Stiko), weil sie Dritt-Impfungen gegen Corona erst für Menschen ab 70 Jahren empfiehlt. "Es würde helfen, wenn sich die Ständige Impfkommission zu einer allgemeinen Booster-Empfehlung durchringt", sagte der CSU-Chef den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). "Eine Auffrischung muss für jeden möglich sein, der sie braucht und will." Außerdem sollte sich der Ethikrat mit der Frage einer Impfpflicht für Pflegkräfte noch einmal grundlegend beschäftigen. Zugleich legte Söder einen Forderungskatalog für die nächste Ministerpräsidentenkonferenz vor. "Es braucht verpflichtend 3G am Arbeitsplatz in ganz Deutschland", sagte er. Arbeitgeber müssten das Recht haben, zu fragen, ob die Angestellten geimpft oder getestet sind. "Die jetzige Situation des Datenschutzes ist nicht sachgerecht und erschwert die Corona-Bekämpfung."

Eine 3G-Regel würde bedeuten, dass nur noch Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete Zugang zu ihrem Arbeitsplatz hätten. Bayern hat für eine solche Regelung bereits den Weg bereitet. Werden bestimmte Corona-Kennziffern überschritten, soll die 3G-Regel im Land künftig auch am Arbeitsplatz gelten. Bayern zählt zu den Bundesländern mit den aktuell höchsten Corona-Inzidenzen.

Söder verlangte, Schnelltests sollten in größerem Umfang wieder kostenlos angeboten werden. Außerdem sprach er sich für eine bundesweite Corona-Ampel aus. "Wo wir Hotspots haben und eine Überlastung des Gesundheitssystems droht, ist deutlich mehr 2G als bislang nötig", sagte er. Vom Bund forderte er "massiv Mittel für einen Finanzausgleich bei den Krankenhäusern". Pflegekräfte brauchten "endlich eine angemessene Bezahlung".

