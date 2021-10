Ab kommendem Dienstag (02. November 2021) greifen härtere Corona-Regelungen in Bayern, die die Quarantäne betreffen. Kontaktpersonen von Infizierten können sich künftig erst nach sieben Tagen freitesten und nicht mehr, wie bislang, nach fünf Tagen.

Voraussetzung, um sich überhaupt freitesten zu können, ist, dass die Kontaktperson keine typischen Corona-Symptome aufweist. Das geht aus der amtlichen Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege hervor.

Bayern verschärft Quarantäne-Regeln: Freitesten erst nach 7 Tagen möglich

Grund für die Verschärfung sind die steigenden Corona-Zahlen, so der BR. Oft können Corona-Infektionen erst nach fünf Tagen oder später nachgewiesen werden, heißt es. Durch die längere Zeit in Quarantäne soll so sichergestellt werden, dass sich keine weiteren Personen infizieren.

Die Neuregelung gilt nicht nur für Ungeimpfte. Auch Geimpfte und Genesene sind von der Verschärfung betroffen. Zudem steht es Behörden vor Ort frei, jederzeit strengere Quarantäne-Regelungen zu erlassen.