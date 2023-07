Seit dem Jahr 2022 steht Aymen Barkok beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Jetzt hat der Kicker die Zeit bis zum Start in die neue Saison wirklich sinnvoll genutzt. Der Deutsch-Marokkaner hat sich in einem trainingsfreien Moment in der Vorbereitung auf den Weg nach Marokko gemacht - dort wurde dann zum Lebensretter.

Barkok verzichtete darauf, wie die meisten seiner Fußball-Kollegen schicke Instagram-Fotos am Strand oder am Pool aufzunehmen, und sorgte bei seiner ganz speziellen Reise dafür, dass zwei schwer kranke Kinder eine Chance auf eine Zukunft haben können. Unter anderem hat unser Schwesterportal inrlp.de darüber berichtet, dass der 25-Jährige bei beiden Kindern in den zwei Kliniken vor Ort war und wie der Profi genau zum Lebensretter wurde.