Dachstuhlbrand in Muhr am See: Am Donnerstagmorgen (29. August 2019) ist aus zunächst ungeklärter Ursache im Dachstuhl eines Wohnhauses in der Freiherr-von-Lentersheim-Straße im mittelfränkischen Muhr am See (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) ein Brand ausgebrochen. Laut Bericht der Polizei Mittelfranken wurde niemand verletzt.

Dachstuhlbrand in Mittelfranken um 3 Uhr morgens: Bewohner verständigt Polizei und Feuerwehr

Gegen 3 Uhr wurden demnach von einem Bewohner Polizei und Feuerwehr verständigt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Muhr am See und Gunzenhausen waren mit den Löscharbeiten beschäftigt und konnten verhindern, dass das Feuer auf die Erdgeschoßwohnung übergreift.

Das Obergeschoß und der ausgebaute Dachstuhl waren unbewohnt und die Bewohner des Erdgeschosses konnten sich rechtzeitig ins Freie begeben. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Schaden auf etwa 200.000 Euro summieren.

Technischer Defekt als Ursache vermutet

Beamte der Ansbacher Kripo sind zur Klärung der Brandursache vor Ort gewesen und gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Es ergaben sich keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung.

