Großeinsatz in Mittelfranken - Nachbarschaftsstreit eskaliert - sechs Menschen durch gefährliche Substanz verletzt: Auch um kurz vor 20.30 Uhr am Dienstagabend läuft der komplizierte Einsatz in Schwabach noch. Am Nachmittag gegen 15 Uhr wurde die Polizei zu einem Nachbarschaftsstreit in ein Wohngebiet im Norden von der Stadt gerufen.

Als die Kollegen vor Ort eintrafen, hatten sie - genauso wie fünf weitere Anwohner - mit Reizungen der Atemwege und Übelkeit zu kämpfen. Auslöser dieser Symptome war eine bislang noch unbekannte Substanz. Diese wurde, so Michael Hetzner, Pressesprecher des Polizeipräsidiums, auf einem Grundstück in diesem Wohngebiet gefunden. "Um was es sich bei dieser Substanz handelt, konnte bislang nicht festgestellt werden.", so Hetzner.

Mit über 150 Einsatzkräften sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwoch vor Ort gewesen. Primäre Aufgabe war es, die Substanz zu sichern und die Stellen, die mit dieser in Berührung kamen, zu dekontaminieren. "Das ist jetzt geschehen und ein zweiter Feuerwehr-Trupp wird das noch einmal kontrollieren. Wenn die Überprüfung abgeschlossen ist, läuft der Einsatz vor Ort so langsam aus", erklärt Michael Hetzner die Lage vor Ort

Polizei wird zu Nachbarschaftsstreit gerufen

Der Einsatzgrund war laut Polizei Schwabach ein Nachbarschaftsstreit, zu dem die Polizei hinzugerufen wurden. Daraus entwickelte sich aber mehr: Eine unbekannte Substanz wurde während des Einsatzes versprüht. Die Dämpfe der Substanz führte zu den Verletzungen.

Ob der Mann die Substanz hätte besitzen dürfen und wie diese auf sein Grundstück gelangen konnte - die Antworten auf diese Fragen, "wären zum aktuellen Zeitpunkt reine Spekulation" sagt der Pressesprecher der Polizei Mittelfranken. Gegen den Mann wird jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Er wird auch von der Kriminalpolizei verhört. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mit großem Aufwand versucht die Feuerwehr vor Ort die Substanz zu bergen. Da man bei der Bergung nicht genau wusste, um welche Substanz es sich bei der Flüssigkeit handelt, mussten die Einsatzleute mit großer Vorsicht agieren.

Das könnte Sie auch interessieren

Ihre Nachbarschaft haben zwei Brüder aus Franken zu Beginn der Woche komplett verwüstet: Die Polizei spricht sogar von einem "Raubzug".