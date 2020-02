Nürnberg: Massiver Angriff auf Polizisten - nach Faustschlag fast bewusstlos gewürgt

Auseinandersetzung in Nürnberg - Polizeibeamten massiv angegriffen und verletzt: Eine Auseinandersetzung in der Nürnberger Innenstadt löste am frühen Samstagmorgen (22.Februar 2020) einen größeren Polizeieinsatz aus. Mehrere Beteiligte und ein Polizeibeamter wurden dabei laut Polizei Mittelfranken massiv angegriffen und verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 4.30 Uhr in der Engelhardsgasse zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In deren Verlauf schlug ein bislang unbekannter Täter einem weiteren Beteiligten zunächst eine Glasflasche auf den Kopf, die dabei zerbrach.

Attacke mit zerbrochener Glasflasche der Auslöser

Als der Täter anschließend mit der zerbrochenen Flasche seinen Kontrahenten angriff, schritten unbeteiligte Personen schlichtend ein. Sie wurden nun seitens des Unbekannten sowie seiner beiden Begleiter (17, 34) körperlich angegriffen und leicht verletzt.

Sofort alarmierte Polizeibeamte versuchten bei ihrem Eintreffen ebenfalls schlichtend einzugreifen und die Situation zu beruhigen. Auch sie wurden durch die beiden 17- und 34-jährigen Männer sofort attackiert. Der 17-Jährige schlug einem der eingesetzten Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Der 34-Jährige griff den Beamten seinerseits an und würgte ihn so massiv, dass dieser fast das Bewusstsein verloren hätte.