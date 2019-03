Brandkatastrophe in Nürnberg: Fünf Tote bei Feuer in Einfamilienhaus

Schrecklicher Brand in der Industriestraße in Nürnberg: Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Nürnberg-Sandreuth sind in der Nacht zum Samstag (02.03.2019) mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Horror-Brand in Nürnberg: Fünf Menschen sterben nach Feuer in der Nacht zum Samstag - Kinder unter den Opfern

Zunächst war von vier Todesopfern die Rede. "Mittlerweile sind fünf Tote zu beklagen", erklärte Polizeisprecherin Alexandra Federl gegenüber inFranken.de. Zur Identität der Opfer konnte Federl zunächst keine Angaben machen. Es sollen sich aber um Mitglieder einer Großfamilie handeln, die in dem Haus in der Industriestraße lebte. Unter den Toten sollen auch mehrere Kinder sein.

Tödliches Feuer in Nürnberg - weitere Bilder

Gegen 3.00 Uhr in der Nacht war es nach Angaben der Polizei zu dem Brand in dem Einfamilienhaus in der Industriestraße gekommen. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, stand das Haus bereits komplett in Flammen. Mehrere Menschen seien aus dem brennenden Haus gerannt. Rettungskräfte bargen mehrere leblose Menschen in dem Haus und versuchten diese zu reanimieren. Für fünf der insgesamt neun Bewohner des Einfamilienhaus kam die Hilfe zu spät.

Tödlicher Brand in Nürnberg-Sandreuth: Haus ist nach Feuer unbewohnbar

Die Brandursache ist noch völlig unklar. Auch zur Schadenshöhe können nach derzeitigem Stand keine Angaben gemacht werden. Laut Federl ist es nicht mehr bewohnbar. Die Brandermittler der Polizei Mittelfranken seien vor Ort. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.

