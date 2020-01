Es ist noch nicht einmal einen Monat her, dass Skytech die Markenrechte des insolventen TV-Geräteherstellers Loewe erwarb. Daher dürften sich nicht nur einige der ehemaligen Mitarbeiter des Kronacher Traditionsunternehmens am Dienstag (7. Januar) irritiert am Kopf gekratzt haben. Der japanische Elek...