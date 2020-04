Zwei Feuer in zwei Tagen - die Waldbrandgefahr im Landkreis Kronach ist derzeit äußerst hoch. Der Deutsche Wetterdienst hat dafür aktuell die Gefahrenstufe 4 von 5 ausgegeben. Auch das Landratsamt Kronach warnte am Donnerstag davor, dass diese voraussichtlich in den kommenden Tagen unverändert ...