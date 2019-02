"Fridays für Future": Fast 400 Schüler demonstrieren in Coburg

"Cool", sagte der am Rande des Coburger Marktplatzes stehende Grünen-Stadtrat Wolf-Rüdiger Benzel: "Eigentlich müssten wir Erwachsene etwas tun - aber jetzt tun die Schüler etwas!"

Fast 400 Schüler waren am Freitag dem Aufruf gefolgt, statt in den Unterricht zu gehen lieber an einer Demonstration für mehr Umwelt- und Klimaschutz teilzunehmen. Hintergrund ist die weltweite "Fridays for Future"-Bewegung.

Hier gibt's erste Fotos von der Veranstaltung in Coburg.