Charlotte Hornets schnappen sich Kulboka

Der bei Brose Bamberg unter Vertrag stehende Arnoldas Kulboka ist bei der Talente-Ziehung der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA an 55. Stelle von den Charlotte Hornets ausgewählt worden. Der Litauer, der in der vergangenen Saison an den italienischen Erstligisten Capo d'Orlando ausgeliehen war, besitzt noch einen Zweijahresvertrag bei den Bambergern. Bei welchem Verein der 20-jährige Flügelspieler in der nächsten Saison spielen wird, wird sich in den nächsten Wochen nach Gesprächen mit den Charlotte Hornets ergeben. Dies teilte Brose Bamberg auf seiner Homepage mit. Vor seiner Ausleihe nach Italien trug Kulboka zwei Jahre lang das Trikot der Baunach Young Pikes in der 2. Liga ProA. red