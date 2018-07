Bamberg liegt bei der Zahl der Straftaten in Bayern an der Spitze

Zwei Zahlen ließen in der Sitzung des Sicherheitsbeirats diese Woche die anwesenden Politiker und Fachleute aufhorchen. Zum einen stieg die Zahl der Straftaten im zurückliegenden Jahr 2017 zum dritten Mal auf 7500 kräftig an.Beim Vergleich mit anderen bayerischen Städten zeigt sich zudem, dass die Zahl der Straftaten in Bamberg mit 9807 (hochgerechnet auf 100 000 Einwohner ) in Bayern mit Abstand an der Spitze lag. Bamberg hatte demzufolge 2017 die höchste Kriminalitätsbelastung im gesamten Freistaat.Zum Vergleich: Deutlich niedriger war die Kriminalitätsbelastung in Nürnberg (8394 Straftaten), in Bayreuth (7196 Straftaten) oder auch in München (6210 Straftaten), jeweils umgerechnet auf 100 000 Einwohner.Nach Ansicht von Bamberger Politiken sind diese Ergebnisse einerseits besorgniserregend, denn sie zeigen die gewachsene Belastung durch Straftaten in einer boomenden Stadt. Andererseits tauge die Kennziffer auch nicht für eine Dramatisierung der Lage. So seien die Fälle von Schwerkriminalität in Bamberg etwa durch Raubüberfälle oder Vergewaltigungen nicht überdurchschnittlich hoch.Auch Bambergs Polizeichef Thomas Schreiber scheut sich davor, von Bamberg als der "Hauptstadt der Straftaten" zu sprechen. Die Masse der hier aufscheinenden Kriminalität betreffe den durchschnittlichen Bamberger kaum. Es gebe keinen Grund, irgendwo und vor irgendwem Angst zu haben.Wie es zu der hohen Kriminalitätsziffer in Bamberg kommt, welchen Anteil die Aufnahmeeinrichtung Oberfranken hat und wie Politiker im Stadtrat darauf reagieren, lesen Sie in Kürze auf infranken.de.