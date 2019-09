Vereinsmeisterschaften im Tennis

Zum Abschluss der Tennis-Freiluftsaison finden die Vereinsmeisterschaften für Erwachsene und Jugendliche von Donnerstag, 12., bis Sonntag, 22. September, statt. Für Hobbyspieler wird eine separate Runde ausgespielt. Eintragungslisten sind am Schwarzen Brett ausgehängt. Die einzelnen Disziplinen werden in "Kästchenspielen" ausgetragen. Meldeschluss ist kommenden Montag, 9. September, um 18 Uhr. Um zahlreiche Beteiligung wird gebeten. Nach den Endspielen am Sonntag, 22. September, findet die Siegerehrung und Saisonabschlussfeier statt. Dazu sind Vereinsmitglieder mit Angehörigen, Freunden und Gönnern eingeladen. red