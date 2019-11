Textgeläut und Liederzauber im Advent

Herzerwärmende Samstagnachmittage im Advent versprechen Eva Steines, Nadine Panjas (Texte, Gesang) und Beate Roux (Gesang, Piano) im Krackhardt-Haus am Maxplatz. Mit weihnachtlichen Schlagern, Songs und Texten will das Trio jeweils zwischen 17 und 19 Uhr nicht nur das Herz, sondern auch Körper und Geist erwärmen. Unterhaltsam und besinnlich soll es zugehen - immer mit einer heiteren Note. Jede Woche steht unter einem anderen Motto: Advent für Einsteiger (30. November), Special Guest: Santa (7. Dezember), Advent international (14. Dezember) und Advent für Aussteiger (21. Dezember). Tickets für 20 Euro (15 Euro ermäßigt) gibt es im Vorverkauf beim BVD Bamberg und im Café Krackhardt sowie an der Abendkasse. Inbegriffen sind eine Führung durch die E.T.A.-Hoffmann-Katakomben und ein Punsch im Innenhof. Foto: privat