Skulpturenweg Walberla erhält 19 200 Euro aus bayerischem Kulturfonds

Der Kunst- und Kulturverein Kirchehrenbach erhält zur Erstellung eines Skulpturenwegs am Fuße des Walberla einen finanziellen Zuschuss des Freistaats in Höhe von 19 200 Euro aus dem Kulturfonds. Dies teilten die beiden Forchheimer Landtagsabgeordneten Michael Hofmann (CSU) und Thorsten Glauber (FW) am Mittwoch mit.

"Das haben wir im Haushaltsausschuss nach der Beratung im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst beschlossen", berichtet Stimmkreisabgeordneter Michael Hofmann. Das Kunstprojekt sollte eigentlich in diesem Sommer starten, wurde aber wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben. Für Hofmann ist das Kunstprojekt am Fuße des Walberla eine "grandiose Idee". Thorsten Glauber meint: "Kunst und Kultur müssen für alle Bürger direkt vor Ort zugänglich sein - vor allem auch bei uns im ländlichen Raum." Er freue sich besonders über die Zuwendung für den Skulpturenweg am Walberla.

Die Bewerbungsfrist für Künstler wurde bis Anfang 2021 verlängert. "Wir haben bereits mehr als ein Dutzend viel versprechender Bewerbungen. Voraussetzung der Kunstwerke ist, dass sie einen regionalen Bezug und einen Bezug zum Walberla haben müssen", erklärt der Vorsitzende des Kunst- und Kulturvereins, Fritz Sponsel. Der neue Fahrplan sieht vor, dass im Frühjahr 2021 die Jury zusammenkommt und aus den Bewerbungen zehn Objekte auswählt, die am Westhang des Walberla für zwei Jahre aufgestellt werden. red