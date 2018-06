E-Bike-Fahrer knallt gegen ein Auto

pol



Ein E-Bike-Fahrer hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Montag um 21.55 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Ecke Hindenburgstraße verletzt. Von der Bahnhofstraße kommend, wollte der E-Bike-Fahrer nach links in Richtung Heiligkreuzkirche abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr der Fahrer eines Chevrolet die Hindenburgstraße in Richtung Thüringer Kreuz. Trotz Ampelregelung stieß der E-Bike-Fahrer mit dem Pkw in der Kreuzungsmitte zusammen. Der Radfahrer stürtze und musste mit einer Schulterverletzung ins Coburger Klinikum gebracht werden. Ein Alkotest beim E-Bike-Fahrer erbrachte einen Wert von 0,8 Promille. An Auto und Fahrrad entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Beide Unfallbeteiligten gaben gegenüber den Polizisten an, dass sie bei Grün in die Kreuzung gefahren seien. Die Coburger Polizeiinspektion sucht nun Zeugen, die das Unfallgeschehen am Montag um 21.55 Uhr mitbekommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09561/645-209 bei der Polizeiinspektion Coburg zu melden, denn die Beamten ermitteln wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung