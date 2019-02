Ein Notruf versetzte am Mittwochmittag, 20.02.2019, die Polizei in Ansbach in Alarm-Stimmung. Laut einem Zeugen, einem 19-Jährigen, sei ein Mann mit einem Messer gerade in das Obergeschoss des Jobcenters gegangen. Das berichtet die Polizei.

Mit mehreren Streifen fuhr die Polizei zum Jobcenter. Wenige Minuten später sicherte sie das Gebäude ab und machte sich auf die Suche nach dem Messer-Mann.

Polizei zweifelt an Glaubwürdigkeit des 19-Jährigen

Allerdings zweifelten die Polizisten relativ schnell an der Schilderung des 19-Jährigen. Dieser hatte behauptet, den Mann mit dem Messer gesehen zu haben. Auf Nachfragen habe er keinen glaubhaften Eindruck vermitteln können, teilt die Polizei mit.

Die Polizei durchsuchte das Gebäude nach dem Messer-Mann - und wurde nicht fündig. Jetzt wird gegen den 19-Jährigen ermittelt.