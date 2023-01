Viele Haushalte haben zum Jahreswechsel eine saftige Strompreiserhöhung bekommen. Die Strompreisbremse fängt die Teuerung nur teilweise ab. Die Solaranlage auf dem Dach ist daher gefragter denn je. Die Steuerentlastung verstärkt diesen Trend (mehr dazu in unserem großen Ratgeberartikel). Gleichzeitig sind Fachbetriebe mit freien Kapazitäten rar. In vielen Regionen dauert es bis zu 18 Monate, bis die PV aufs Dach kommt. Wer 2023 mit der Stromerzeugung starten möchte, sollte seine Solaranlage frühzeitig in Auftrag geben.

Kurzfristig verfügbare Solarfirmen gibt es, was eine bundesweite Abfrage bei Selfmade Energy* zeigt. Das Berliner Unternehmen hat einen Online-Solarrechner entwickelt, der bis zu vier Angebote von kleineren und größeren Handwerksbetrieben anzeigt - mit frühestmöglichem Installationstermin. In Zusammenarbeit mit Selfmade Energy haben wir einen deutschlandweiten Verfügbarkeits-Check durchgeführt. Das Ergebnis überrascht: In allen 16 Bundesländern gibt es PV-Fachbetriebe, die eine Solaranlagen-Installation innerhalb von 75 Tagen anbieten. Wer jetzt eine Photovoltaikanlage (kurz PV) bestellt, kann diese schon im Frühjahr in Betrieb nehmen und Ökostrom produzieren. Vereinzelt bieten die Betriebe eine Montage der PV sogar innerhalb von 30 bis 45 Tagen an.

Solaranlage anschaffen: Chip-Krise, Fachkräftemangel & Co. verschärfen Situation

Aktuell muss man bei der Anschaffung einer Solaranlage viel Geduld mitbringen. Chip-Krise, Fachkräftemangel und Lieferengpässe (wie bei Wechselrichtern oder Stromspeicher) verschärfen die Situation. Bei den Solarmodulen gibt es Nachschub, hier sind die Lieferzeiten moderat.

Der Solarrechner von Selfmade Energy hilft dir dabei, mehrere Fachbetriebe zu vergleichen und so den Anbieter mit dem frühestmöglichen Installationstermin oder dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden*. Ob Ballungszentrum oder ländliche Regionen - unser Verfügbarkeits-Check hat gezeigt, dass es Handwerksbetriebe mit freien Kapazitäten gibt - weiter unten erfährst du mehr.

PV-Anlage mit 10 Kilowattpeak: Bundesweiter Verfügbarkeits-Check mit Selfmade Energy

Eine bundesweite Stichprobe liefert den Beweis, dass es ohne lange Wartezeiten geht. Dabei geholfen hat uns der Solarrechner von Selfmade Energy* - eine große Datenbank, die permanent von Selfmade Energy und den angeschlossenen Solarfirmen mit aktuellen Preisen, Produkten o. Ä. gefüttert wird. So haben wir uns für 45 Standorte in ganz Deutschland mehrere Angebote für eine PV-Anlage mit 10 Kilowattpeak (kurz kWp) inklusive Stromspeicher eingeholt.

Neben den vergleichsweise schnellen Liefer- und Montagezeiten überrascht auch der Preis. Der durchschnittliche Anschaffungspreis einer 10 kWp-Anlage mit Speicher beträgt laut Selfmade Energy ca. 29.000 Euro. Der günstigste Fachbetrieb im Vergleich bietet das Paket bereits für 22.150 Euro** an. Vergleichen lohnt sich also!

In diesen Regionen gibt's die Solaranlage innerhalb von 75 Tagen

Im Rahmen unseres PV-Checks mit Selfmade Energy haben wir unterschiedliche Regionen in ganz Deutschland angefragt - alle 16 Bundesländer sind dabei vertreten. Besonders positiv zu erwähnen ist, dass sich Interessenten mit nur wenigen Klicks bis zu vier Angebote in Echtzeit einholen* können. Unser Ergebnis: In jeder der angefragten Region gibt es Solarbetriebe, die eine Installation innerhalb von 75 Tagen** anbieten, also in weniger als drei Monaten. So klappt es noch vor der PV-Hochsaison mit der Solaranlage.

Diese Standorte haben wir angefragt - überall hier dauert es von der Unterschrift bis zur Montage maximal 75 Tage:

03044 Cottbus

06844 Dessau

09366 Stollberg/Erzgebirge

10717 Berlin

17491 Greifswald

20249 Hamburg

21335 Lüneburg

24111 Kiel

27612 Loxstedt

30826 Garbsen

33332 Gütersloh

41462 Neuss

54296 Trier

64295 Darmstadt

66798 Saarlouis

79110 Freiburg

85221 Dachau bei München

89079 Ulm

98617 Meiningen

Hier geht es noch schneller: In 30 bis 45 Tagen zur eigenen Solaranlage

Doch es geht noch schneller. Der bundesweite Vergleich ergab, dass es Handwerksbetriebe gibt, die sogar innerhalb von 30 bis 45 Tagen** die PV-Anlage installieren. Bedeutet: Hier kommt die PV sogar noch im Winter aufs Dach. Die Stichprobe zeigt: Kurzfristig verfügbare Solarfirmen gibt es in den neuen Bundesländern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern. In Klammern die Zeit von der Bestellung bis zur Installation:

04425 Taucha (35 Tage)

14806 Bad Belzig (39 Tage)

19386 Lübz (37 Tage)

22843 Bad Oldesloe (40 Tage)

24635 Rickling (36 Tage)

31867 Lauenau (42 Tage)

33100 Paderborn (34 Tage)

39245 Gommern (44 Tage)

39649 Gardelgen (41 Tage)

55776 Reichenbach (39 Tage)

56154 Boppard (41 Tage)

56761 Eulgem (44 Tage)

73666 Baltmannsweiler (43 Tage)

79299 Wittenau (45 Tage)

83562 Rechtmehring (44 Tage)

89537 Giengen (42 Tage)

90571 Schwaig (38 Tage)

90599 Dietenhofen (36 Tage)

91227 Leineburg (43 Tage)

91364 Unterleinleiter (40 Tage)

96142 Hollfeld (42 Tage)

96260 Weismain (34 Tage)

97236 Würzburg-Randersacker (30 Tage)

97519 Riedbach (40 Tage)

97723 Oberthulba (35 Tage)

99834 Gerstungen (38 Tage)

**Wartezeiten und Preise vom 12.01.2023. Die frühestmöglichen Installationstermine können je nach Jahreszeit variieren.

Solaranlagen-Angebote in Echtzeit vergleichen - mit dem smarten Service von Selfmade Energy

Egal welche Region, welche PV-Größe oder wie viel Autarkie: Der kostenlose Solarrechner von Selfmade Energy* hilft dir bei der Auswahl des geeigneten PV-Fachbetriebs. Selfmade Energy zeigt dir mittel Echtzeit-Abfrage bis zu vier Angebote an, die du hinsichtlich Preis, Komponenten oder Installationstermin miteinander vergleichen kannst.

Besonders gut gefällt uns der Autarkie-Check, der anhand deines Stromverbrauchs errechnet, wie viel Dachfläche du für eine hohe Autarkie benötigst. Prüfe jetzt, wie viele Module du benötigst, um möglichst energieautark zu werden*. Bis heute hat Selfmade Energy bereits über 75.000 Anfragen verarbeitet.

So funktioniert die Anfrage über den Solarrechner

Mit nur wenigen Klicks kannst du bis zu vier Angebote von Solarbetrieben vergleichen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Hier klicken, um zum Solarrechner von Selfmade Energy zu gelangen* Gib deine Postleitzahl an Wie viele Personen leben in deinem Haushalt? - dies bestimmt den Verbrauch Angabe des Haustyps - Reihen- oder Familienhaus Dachform wählen Gib ggf. deine individuellen Anforderungen an: Besitzt du ein E-Auto oder eine Wärmepumpe? Möchtest du einen Batteriespeicher? Klicke auf ja oder nein Hinterlege deinen Wunschtermin für die Installation Vervollständige deine Adresse Eingabe & Bestätigung deiner E-Mail-Adresse - über diese erhältst du kostenlos & unverbindlich zugeschnittene Angebote

Verfügbarkeits-Check von inFranken.de: Ein Blick in den Solarrechner

Hier ein Screenshot zu unserer Anfrage für 97236 Würzburg-Randersacker. Die Angebote werden dir übersichtlich aufgelistet. Gelb markiert sind die möglichen Installationstermine:



Smarter Solarrechner von Selfmade Energy: Alle Vorteile

Smarter Solarrechner von Selfmade Energy: Alle Vorteile