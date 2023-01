Umsatzsteuerbefreiung bei Anschaffung ab 2023 : Bundestag macht Weg für steuerliche Erleichterungen frei

Die Entwicklung des Interesses an grünen Energien wie Photovoltaik (PV) beobachten - das hat sich die DAA zur Aufgabe gemacht. Der Online-Dienstleister aus Hamburg erhält auf seinen Portalen rund um regenerative Energietechnik und Sanierung monatlich bis zu 50.000 Anfragen von Interessenten - beispielsweise über Solaranlagen-Portal.com*. Nicht nur im aktuellen Zeitraum, sondern auch in einer Langzeit-Auswertung zeigt sich: Das Interesse an erneuerbaren Energiesystemen steigt stetig an, während fossil betriebene Systeme immer weniger gefragt sind.

Zum Jahreswechsel 2022/2023 sind außerdem große Änderungen im Steuergesetz in Kraft getreten - und damit viele finanzielle Vorteile beim Erwerb und Betrieb einer eigenen Solaranlage. So sparst im neuen Jahr die 19 Prozent Umsatzsteuer bei der Anschaffung (weiter unten im Artikel rechnen wir vor, welche Ersparnis dies bei einer PV-Anlage im Komplettpaket bedeutet). Außerdem sollen Erträge aus dem Betrieb von der Steuer befreit werden, dies sogar rückwirkend zum 1.1.2022.

Solaranlage anschaffen: 0 % Umsatzsteuer ab 2023, Solarerträge von Einkommenssteuer befreit

Der Bundestag hat wie erwartet die Beseitigung vieler steuerlicher und bürokratischer Stolpersteine beim Betrieb einer Photovoltaikanlage auf den Weg gebracht. Ab 2023 fällt zudem die Umsatzsteuer bei Kauf, Lieferung und Installation von Solaranlagen und Speichersystemen (mit Zubehör). Der Bundesrat hat das entsprechende Jahressteuergesetz durchgewunken.

Das Gesetzespaket enthält drei wesentliche Änderungen für die Photovoltaik:

Bei der Umsatzsteuer wird ein neuer Steuersatz von null Prozent eingeführt, der eine Anschaffung ohne Mehrwertsteuer ermöglicht.

eingeführt, der eine Anschaffung ohne Mehrwertsteuer ermöglicht. Die Betreiber kleiner Photovoltaikanlagen werden von der Einkommensteuer befreit , dies gilt rückwirkend zum 1.1.2022

, dies gilt rückwirkend zum 1.1.2022 Die Einkommenssteuererklärung darf von Lohnsteuerhilfevereinen erstellt werden, auch wenn der Betreiber von der Einkommenssteuerbefreiung betroffen ist

Somit werden Einnahmen aus der Einspeisung von überschüssigem Strom ins öffentliche Netz nicht mehr besteuert. Die Steuerbefreiung gilt bis zu einer Bruttonennleistung von 30 kWp (Kilowattpeak) für Einfamilienhäuser, bei Mehrfamilienhäusern sind es 15 kWp pro Wohn- oder Gewerbeeinheit. Die Mehrwertsteuer beim Kauf entfällt wie beschrieben komplett - das freut deinen Geldbeutel und ganz besonders die Umwelt.

Kosten für PV-Anlage: Eigenverbrauch & Einspeisung ins Netz

Du möchtest dir eine PV-Anlage anschaffen, um sich mit selbst erzeugtem Solarstrom unabhängiger von steigenden Preisen zu machen? Dann ist natürlich zuerst der Anschaffungspreis für die PV-Anlage interessant! Die Kosten einer Photovoltaikanlage werden in Kosten pro Kilowattpeak (kWp) angegeben. Dabei sinken die Kosten pro Kilowattpeak, je größer die Anlage ist.

Welchen Nutzen eine Photovoltaikanlage bringt - ein Rechenbeispiel:

Gut zu wissen: Mit einem Kilowattpeak Leistung erzeugt deine PV etwa 950 bis 1.200 Kilowattstunden Strom pro Jahr .

. Zum Vergleich: Eine vierköpfige Familie braucht im Jahr etwa 4.000 kWh Strom.

Rechenbeispiel: Eine Anlage mit 8 kWp erzeugt etwa 8.000 kWh Strom pro Jahr. Ohne Speicher ist etwa ein Drittel, also rund 2.600 kWh, nutzbar. Das bedeutet bei etwa 40 Cent pro kWh aus dem Netz eine Ersparnis von etwa 1.040 Euro im Jahr .

Das bedeutet bei . Die verbleibenden 5.400 kWh werden ins Netz eingespeist. Seit 30. Juli 2022 werden 8,6 Cent pro kWh vergütet, insgesamt also etwa 465 Euro.

Solarstromspeicher: Bis zu 80 % Autarkie für maximale Solarerträge

Für einen möglichst hohen Ertrag deiner Solaranlage ist der Nutzen eines Speichers unbestritten: Während PV-Besitzer ohne Speicher nur etwa 30 Prozent ihres selbst erzeugten Stroms auch selbst verbrauchen können, sind es mit Speicher etwa 70 bis 80 Prozent (mehr dazu unten in unserem FAQ). Bei Netzstrompreisen von etwa 50 bis 60 Cent pro Kilowattstunde (Verivox, Stand Januar 2023) wird schnell klar, dass sich der höhere Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Solarstrom rechnet.

Wie auch bei PV und Solarthermie wächst die Nachfrage nach Solarspeichern jährlich – der absolute Peak lag aber bereits im Jahr 2021. Hier kann eine naheliegende Erklärung eine Anpassung der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sein: Seit Juli 2021 werden Speicher mit der BEG auf Antrag indirekt mitgefördert, was den Peak im Sommer 2021 erklärt.

Kosten für Solaranlage im Komplettpaket - vor und ab 2023 (neues Steuergesetz)

Du spielst mit dem Gedanken, dich mit einer Photovoltaikanlage unabhängig von steigenden Strompreisen zu machen. So viel Geld kostet eine entsprechende Lösung.

Anschaffungskosten für PV: Das musstest du bisher für 10 kWp-Anlage investieren (ohne Speicher)

Doch was kostet mich eine PV-Anlage im Komplettpaket - also inkl. Stromspeicher - bisher? Solaranlagen ohne Speicher werden derzeit für durchschnittlich 1.400 Euro pro Kilowattpeak (kWp) angeboten. Hier gilt: Je größer die Anlage, desto günstiger der Preis pro kWp. Eine 10 kWp-Anlage kostet am Markt zwischen 15.000 und 18.000 Euro inkl. Steuer. Doch wie groß sollte der dazugehörige Stromspeicher ausfallen und was kostet dieser?

Die Speichergröße bzw. Kapazität wird in Kilowattstunden (kWh) angegeben. Als Faustformel gilt, dass ein optimal dimensionierte Speicher eine Kilowattstunde Speicherkapazität pro Kilowattpeak Solarleistung haben sollte. In diesem Beispiel sollte die Anlage mit 10 kWp also mit einem Stromspeicher mit 10 kWh ausgestattet sein.

Anschaffungskosten für PV im Komplettpaket: Das musstest du bisher in 10 kWp mit Speicher investieren

Die Kosten für eine Solaranlage richten sich nach deren Leistung und werden in Kilowattpeak (kWp) bemessen. Wenn du eine PV-Anlage anschaffen möchtest, geht es bei ca. 1.200 Euro pro Kilowattpeak los. Wichtig ist dabei aber, dass der Preis pro Kilowattstunde von der Größe der Solaranlage abhängig ist:

Anlage mit 4 kWp etwa 1.900 Euro pro kWp

Anlage mit 8 kWp etwa 1.650 Euro pro kWp

Anlage mit 10 kWp etwa 1.500 Euro pro kWp

Wie wie gelernt haben, sollte ein optimal dimensionierte Speicher eine Kilowattstunde Speicherkapazität pro Kilowattpeak Solarleistung haben. Doch wie schlägt sich der Kauf eines Speichers auf die Anschaffungskosten nieder? Bei einem Speicher wird der Preis je Kilowattstunde Kapazität bemessen. Und ebenso wie bei der PV-Anlage gilt: Je mehr, desto günstiger. Zur Orientierung:

Speicher bis 5 kWh kosten brutto etwa 1.750 Euro je kWh

Speicher mit 5 bis 10 kWh kosten etwa 1.400 Euro je kWh

Speicher mit 10 bis 200 kWh kosten etwa 1.200 Euro je kWh

Anschaffungskosten für PV im Komplettpaket: Nullsteuersatz bringt ab 2023 bis zu 5.000 Euro Kostenersparnis

Da du für die eingangs erwähnte Anlage mit 10 kWp einen Speicher mit 10 kWh benötigst, zahlst du zwischen 12.000 und 14.000 Euro für diesen. Die Anschaffungskosten für eine 10 kWp-Anlage inkl. Speicher liegen somit bei rund 27.000 bis 32.000 Euro (inkl. Steuer). Mit der Mehrwertsteuerbefreiung sparst du hier zwischen 4.500 und 5.000 Euro, womit die Anschaffung eines Komplettpakets nur noch mit 22.500 bis 27.000 Euro zu Buche schlägt - ein echter Preisrutsch!

Wichtig: Genaue Angaben zu Preisen und Konditionen kann immer nur der PV-Fachbetrieb, der die Anlage anbietet, geben - insbesondere unter Berücksichtigung von Einzelfällen, regionalen Gegebenheiten und Qualitätsunterschieden. Die hier genannten Werte dienen lediglich als grobe Richtwerte.

Preisvergleich für PV-Anlagen: Komplettpaket vs. Lösung ohne Speicher

DAA unterstützt dich über Solaranlagen-Portal.com dabei, kostenfrei für deinen Bedarf geeignete Handwerksunternehmen aus deiner Region zu finden. Mithilfe des Services kannst du beispielsweise auch Preise für Komplettpakete (mit Stromspeicher) vergleichen.

Wie funktioniert der Service der DAA GmbH - hier eine Schritt-für-Schritt-Erklärung:

