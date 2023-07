Photovoltaik-Boom in Deutschland: Deutschland verzeichnet Rekorde beim Solar-Ausbau

Deutschland verzeichnet Rekorde beim Solar-Ausbau. Die ambitionierten Ziele der Bundesregierung sind inzwischen im Bereich des Möglichen – und das vor allem dank der privaten Hausbesitzer*innen. "Weil wir nur einen Planeten haben, ganz einfach", antwortet Immobilienbesitzer Thomas Keilwerth aus Göppingen ZDF-heute auf die Frage, warum er sich entschieden hat, eine PV-Anlage auf sein Dach bauen zu lassen. Wie Thomas Keilwerth denken viele in Deutschland: Der PV-Boom führt zu Lieferengpässen bei den Paneelen, es fehlen überall Fachkräfte für die Montage. Dadurch verzögert sich der Solarausbau, gestoppt wird er aber nicht.

Immer mehr Freiflächen für PV-Anlagen in Bayern

Es gibt viele Gründe, warum Immobilienbesitzer, Firmen aber auch Kommunen in Bayern in PV-Anlagen investieren. Der Bau von PV-Anlagen auf der freien Fläche erlebt gerade einen Boom. Von einer "Goldgräberstimmung" sprach im Bauausschuss die Gautinger Bürgermeisterin Brigitte Kössinger. Da geht es ihr wie vielen Amtskollegen im Landkreis Starnberg. In den Rathäusern trudeln jetzt mehr Anfragen ein, oft schon für bestimmte Grundstücke, auch Investoren von außerhalb suchen nach geeigneten Flächen, berichtet die Süddeutsche Zeitung.

Mit zwei Freiflächen-PV-Anlagen will die Gemeinde Pöcking nicht nur die Eigenstromproduktion verdreifachen, sondern nach Möglichkeit auch daran verdienen. Für die Errichtung eines Solarparks sucht die Gemeinde Tutzing geeignete Flächen ab einer Größe von etwa fünf Hektar. Wie das Rathaus mitteilt, soll die Anlage in Zusammenarbeit mit der Energiegenossenschaft Fünfseenland gebaut und in erster Linie im Eigentum von Tutzinger Bürger*innen sein, um so die Wertschöpfung in der Gemeinde zu halten.

Seit Anfang des Jahres fällt auf den Verkaufspreis von PV-Anlagen bis zu einer Anlagenleistung von 30 kWp keine Mehrwertsteuer mehr an, was das Interesse an Sonnenenergie in der breiten Bevölkerung noch einmal sprunghaft steigerte. Knapp 20 % Preisvorteil, das wollen viele nutzen.

Bereits rund 160.000 montierte PV-Anlagen im ersten Quartal 2023

Am 4. Mai um 13 Uhr war es so weit: Die PV-Anlagen in Deutschland speisten erstmals mehr als 40 Gigawatt Leistung ins Netz ein. "Neuer Rekord“, twitterte Bruno Burger, Leiter von Energy-Charts des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE. Die Marke wurde dabei mit rund 40,014 Gigawatt denkbar knapp um 13 Uhr durchbrochen.

In Deutschland werden jährlich immer mehr PV-Anlagen installiert: 2018 lag die Zahl der neu installierten Solaranlagen bei 74.750, seitdem ist die Zahl jährlich angestiegen und hat sich 2022 mit 379.270 neuen Anlagen mehr als verfünffacht. Im Fünf-Jahres-Schnitt ist die Anzahl der neuen PV-Anlagen jährlich um über 50 % gewachsen, das geht aus einer Untersuchung des Anbieters von Miet-Solaranlagen Enpal hervor. Enpal hat insgesamt rund 1,1 Millionen Eintragungen neuer Solaranlagen der letzten fünf Jahre im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur durchforstet und miteinander verglichen.

Auch jüngste Marktzahlen aus 2023 weisen klar in Richtung Wachstum: Allein im Heimsegment gingen im ersten Quartal mit rund 159.000 PV-Systemen mehr als doppelt so viele Solarstromanlagen in Betrieb, wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum (plus 146 %). Die Anzahl der neu installierten Solarstromspeicher wird bereits Ende Juni die Zahl der im Gesamtjahr 2022 installierten Solarbatterien überschreiten, das erwartet zumindest der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW).

Viele Hausbesitzende planen eine PV-Anlage auf dem Dach

Die Zahlen von Enpal und des BSW bestätigt auch das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden. Immer mehr Unternehmen und private Haushalte in Deutschland nutzen die Energie der Sonne zur Stromerzeugung. Im März 2023 waren auf Dächern und Grundstücken hierzulande gut 2,6 Millionen PV-Anlagen mit einer Nennleistung von insgesamt rund 70.600 Megawatt installiert. Damit nahm die Zahl der Anlagen gegenüber dem Vorjahresmonat um 16 % zu, die installierte Leistung stieg im selben Zeitraum um 21 %. Im März 2022 hatte es gut 2,2 Millionen Anlagen mit einer Nennleistung von insgesamt knapp 58.500 Megawatt gegeben. Durch den Betrieb wurden in 2022 hierzulande gut 54,3 Millionen Megawattstunden Strom ins Netz eingespeist – eine Zunahme von 20 % gegenüber dem Vorjahr.

Laut einer Ende Mai durchgeführten YouGov-Repräsentativbefragung bei Immobilienbesitzenden im BSW-Auftrag können sich 66 % der Immobilieneigentümer*innen mit geeignetem Hausdach inzwischen die Anschaffung einer Solaranlage zur Stromerzeugung vorstellen. Mehr als jeder sechste von ihnen plant sie bereits in den kommenden 12 Monaten. Ebenso ist das Interesse an PV-Systemen bei Unternehmen und Solarpark-Investoren spürbar gestiegen. Mehr als ein Drittel (37 %) planen in den kommenden Jahren eine Solarstromanlage auf ihrem Firmendach.

Neue Solarstromanlagen auf Eigenheimen sind inzwischen zu rund 78 % mit einem Stromspeicher, zu ca. 43 % mit einer Wallbox und zu ca. 38 % mit einer Wärmepumpe kombiniert. Dies teilte der Verband auf Basis einer durchgeführten Installateursbefragung mit.

Fazit

Es tut sich Gewaltiges auf den Dächern Deutschlands. Immer mehr Immobilienbesitzende, Kommunen und Betriebe bestücken ihre Dächer mit Solaranlagen. Die Nachfrage ist groß, Handwerker*innen wie Dachdecker*innen und Installateur*innen sind knapp und heißt begehrt. Gibt es jetzt so etwas wie eine Energiewende von unten? Ohne Gesetz und Zwang? Die Bürger haben anscheinend begriffen, dass Strom zwar aus der Steckdose kommt, aber sie dafür selber was tun müssen, damit das so ist und so bleibt. PV-Anlagen auf dem Dach und Balkonkraftwerke sind auch purer Eigennutz und damit eine gute Basis und Motivation für die ökologische Energiewende.

