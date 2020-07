Sternschnuppen-Strom: Meteore rasen in die Erdatmosphäre - Maximum im Juli 2020

Sie rasen mit 40 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre und verglühen: "Aquariden"-Meteore sind im Juli 2020 vermehrt am Nachthimmel beobachtbar. Ab Sonntag (12. Juli 2020) taucht der Sternschnuppenstrom erstmals in Deutschland auf - bis Mitte August dauert das Himmelsphänomen an.

"Das prognostizierte Maximum soll dieses Jahr in der Nacht vom 28. auf den 29. Juli eintreten", heißt es von Seiten der "Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland".

Sternschnuppen-Strom: 20 bis 25 verglühende Meteore pro Stunde

Ein Spektakel verglühender Himmelskörper bleibt jedoch wohl aus, so die Experten. Der Ausstrahlungspunkt des Phänomens liegt tief im Sternbild "Wassermann", auf Lateinisch: "Aquarius". Knapp die Hälfte der 20 bis 25 Sternschnuppen, die stündlich in die Atmosphäre der Erde eintreten, schaffe es an den Nachthimmel, heißt es.