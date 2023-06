Neuer Onlineshop Temu : Konkurrenz für Amazon?

"Shop like a Billionaire" - mit diesem Slogan wirbt der neue Onlineshop "Temu". Laut eigener Aussage handelt es sich bei Temu um "einen Online-Marktplatz, der Verbraucher mit Millionen von Verkäufern, Herstellern und Marken auf der ganzen Welt verbindet, mit der Mission, sie zu befähigen, ihr bestes Leben zu leben." Der Shop habe es sich zur Aufgabe gemacht, die "erschwinglichsten Qualitätsprodukte" anzubieten und sei im Jahr 2022 in Boston (Massachusetts, USA) gegründet worden.

Onlineshop Temu lockt mit billigen Preisen: Wie gut ist die Qualität der Produkte?

Tatsächlich steckt hinter dem Shop aber ein chinesisches Unternehmen. Im Impressum der Temu-Webseite wird "WhaleCo Inc." als verantwortlich angegeben. Dieses Unternehmen wiederum ist laut der Wirtschaftszeitschrift Forbes im Besitz der chinesischen E-Commerce-Firma PDD Holdings.

Temu ist ähnlich aufgebaut wie Amazon und bietet ein breit gefächertes Angebot - zu Spottpreisen. Allerdings scheint nicht alles so reibungslos abzulaufen. Auf der Bewertungswebseite Trustpilot schreibt etwa ein Kunde: "Alles schön und gut, es ist günstig und versandkostenfrei, nur holprig bei der Zollverarbeitung und die DHL-Sendeverfolgung wird nicht aktualisiert, somit hat man keinen Überblick, wo sich das Paket derzeit befindet."

Darauf macht auch Bayern 3 aufmerksam: Die Ware komme aus China. Daher könne es Wochen dauern, bis ein Paket tatsächlich ankommt. Zusätzlich können dann noch Zollgebühren anfallen. Grund dafür, dass Temu überhaupt so günstige Produkte anbieten könne, sei die Tatsache, dass es keine Zwischenhändler gebe. Temu würde direkt zwischen Käufer*innen und Hersteller*innen vermitteln.

Temu: Unzufriedene Kunden und Fake-Rezensionen

Der enttäuschte Kunde beklagt außerdem den Kundenservice: "Man hat im Voraus bezahlt, bekommt aber schlechten TEMU Support beziehungsweise Personen, die automatisierte Nachrichten senden und leider der deutschen Sprache nicht mächtig sind." Für ihn steht fest: "Ich werde nichts mehr bestellen, da mir das zu heikel ist."

Insgesamt erhält Temu bei Trustpilot aber zu 42 Prozent fünf Sterne. Einige Rezensionen sprechen von einer "bewundernswerten App" und "bezaubernden" Erfahrungen. Ein Nutzer hat allerdings große Zweifel an der Echtheit dieser Bewertungen: "Sorry, aber diese derart offensichtlichen Fake Rezensionen von Fake Accounts, machen mich sehr stutzig. Diese Flut an so offensichtlich platzierten Rezensionen ist für mich ein Warnsignal."

Temu tut scheinbar einiges, um viel zu verkaufen. Der Shop wirbt an jeder freien Stelle mit Rabattaktionen. "Bis zu 90 Prozent Rabatt" oder "Blitzangebot - Shoppe jetzt", heißt es etwa auf der Webseite. Das Unternehmen hat laut Forbes sogar in eine Werbung beim Superbowl geschaltet. Bekanntlich sind die Werbeplätze bei der großen Sportveranstaltung sehr teuer und begehrt. In den USA habe es die Temu-App auf Platz eins im Ranking des Apple App Stores geschafft.

Verkaufsstrategie von Temu: So will der Onlineshop zum Kauf animieren

Auf TikTok sei Temu auch sehr beliebt. Der Hashtag #temu habe mehr als 300 Millionen Aufrufe und bestehe aus "Temu Hauls", also Videos, in denen Nutzer*innen ihre Einkäufe vor der Kamera präsentieren. Temu habe seine Attraktivität Forbes zufolge durch seine Social-Media-Präsenz und Spiele gesteigert, bei denen Kund*innen Gutschriften für Produkte und Empfehlungscodes erhalten können. Bei vielen TikTok-Videos sind die Kommentare überflutet von Menschen, die nach Rabattcodes suchen.

Fazit: Insgesamt erscheint der Onlineshop nicht als seriöse Konkurrenz zu Amazon. Es kommt allerdings immer darauf an, was Kund*innen erwarten. Um nachhaltig produzierte Qualitätsprodukte handelt sich bei den angebotenen Billigprodukte, wie Bluetooth-Kopfhörern für nicht einmal vier Euro, jedenfalls nicht. Auch die Zollgebühren und den langen Transportweg sollte man vor einem Kauf bedenken.

