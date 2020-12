"Müller" ruft Weihnachtstee zurück: Aktuell wird ein Tee des Herstellers Krämers Teehandel GmbH zurückgerufen. Das Produkt "Teestube Früchtetee Süße Mandel" kann für Allergiker gesundheitsschädigend sein.

Die Teesorte ist eine limitierte Edition zur Weihnachtszeit und wird bei der Drogeriekette Müller unter der Marke "Müllers Teestube" vertrieben. Wie die Müller Handels GmbH und Co. KG nun mitteilte, kann es auf der Verpackung vereinzelt zu Falschetikettierungen gekommen sein. Auf der Rückseite fehlt dabei im Zutatenverzeichnis der Allergenhinweis für Menschen, die allergisch auf Mandeln reagieren.

Der Tee wurde im Zeitraum zwischen dem 19. Oktober und 14. Dezember dieses Jahres bei Müller verkauft. Andere Chargen des Produktes sowie andere Artikel der Krämers Teehandel GmbH sind nicht von dem Etikettierungsfehler betroffen.

Folgende Packungen sind davon betroffen:

Marke: Müllers Teestube

Müllers Teestube Produkt: Limited Edition Früchtetee Süße Mandel, 125 Gramm- und 150 Gramm-Packung

Limited Edition Früchtetee Süße Mandel, 125 Gramm- und 150 Gramm-Packung Chargennummer: CH0806287

CH0806287 Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 30.04.2022

Allergikern wird geraten, zu überprüfen, ob ihr Produkt betroffen ist und bei einer Mandel-Allergie umgehend den Verzehr einzustellen. Betroffenen Teepackungen können in jeder Müller-Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Bei weiteren Fragen können sich Verbraucher per Telefon unter der Nummer 00800 / 174 00 174 oder per Mail an info@mueller.de an den Kundenservice von Müller wenden. Alternativ können Sie sich auch per Mail an die Qualitätssicherung des Herstellers Krämers Teehandel GmbH wenden über kraemers-teehandel@wollenhaupt.com.