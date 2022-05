billiger tanken mit Lidl: Exklusiver Tankrabatt für Lidl-Kunden

Lidl Plus-App : Sichere dir den Tank-Rabatt

: Sichere dir den spare 5 Cent pro Liter

in ausgewählten Shell-Tankstellen

nur für kurze Zeit

Ab 1. Juni soll der Tankrabatt an den deutschen Zapfsäulen gelten. Doch wer bereits jetzt stark vergünstigt tanken möchte, sollte sich dieses Sprit-Schnäppchen nicht entgehen lassen: Alle Lidl-Kund*innen bekommen einen exklusiven Rabatt, wenn sie ihr Auto an einer Tankstelle von Shell auftanken. Diesen gibt es allerdings nur noch für kurze Zeit. Wir erklären dir, was es mit dem Lidl-Tank-Schnäppchen auf sich hat und wie auch du an deine vergünstigte Tankfüllung kommst.

Billiger tanken mit Lidl: 5 Cent pro Liter sparen - so geht's

Lidl-Kund*innen tanken billiger: Pro Liter sparst du mit dem exklusiven Deal von Lidl ganze 5 Cent. Das Angebot gilt nur an ausgewählten Shell-Tankstellen - welche das sind, haben wir dir weiter unten verlinkt.

Doch wie kannst du nachweisen, dass du Lidl-Kund*in bist? Das funktioniert ganz unkompliziert über die Lidl Plus-App*, die du unter anderem auf der Website* des Discount-Giganten herunterladen kannst, wahlweise auch in den gängigen App-Stores. Die App garantiert dir nicht nur den exklusiven Tank-Rabatt bei Shell, sondern hält dir immer wieder tolle Deals und Schnäppchen bereit, die du auch direkt in deiner Lidl-Filiale einlösen kannst.

In deiner Lidl-App* findest du den Tank-Gutschein unter dem Button "Partnervorteile" - dort kannst du den Top-Deal "Beim Tanken sparen" anklicken. Den Rabatt-Gutschein lässt du dann nach dem Tanken einfach an der Kasse von Shell scannen. Die Angebots-Konditionen umfassen, dass der Tank-Rabatt auf maximal 70 Liter Tankfüllung gilt und hierbei auf alle Benzin- und Dieselkraftstoffe. Wichtig: Das Angebot gilt nur noch bis zum 31. Mai 2022 - wer also vom Lidl-Tank-Rabatt profitieren will, muss schnell sein.

Billiger tanken mit Lidl: An diesen Shell-Tankstellen gilt der Tank-Rabatt

Der Tank-Rabatt, den du durch die Lidl Plus-App* bekommst, gilt nicht an allen Shell-Tankstellen in Deutschland. Dennoch machen zahlreiche Filialen mit, wie Shell in einem Dokument ausführlich auflistet.

Natürlich nehmen auch zahlreiche Shell-Tankstellen in Franken an der Aktion teil - von Aschaffenburg über Bamberg bis Bayreuth, von Nürnberg, Fürth, Erlangen über Kulmbach bis Würzburg. Wenn auch deine favorisierte Shell-Tankstelle bei dem Lidl-Deal mitmacht, solltest du das ein oder beachten. Unter anderem lässt sich der Rabatt nicht mit der Shell Card und auch nicht mit anderen Tank- und Service-Karten kombinieren. Auch bei Bezahlung mit Shell SmartPay kann der Gutschein nicht eingelöst werden. Mit weiteren Rabatt-Aktionen ist der Gutschein ebenfalls nicht kombinierbar, beispielsweise mit der Shell Preisgarantie oder dem Shell V-Power SmartDeal.

Lese-Empfehlung: Weshalb viele Autofahrer*innen trotz des günstigeren Preises kein E10 tanken, erfährst du in unserem Artikel.

Billiger tanken bei Shell mit der Lidl Plus-App: Alle wichtigen Infos im Überblick

Mit der Lidl Plus-App lässt sich auch jetzt schon - bevor der bundesweite Tankrabatt in Kraft tritt - ordentlich Geld an der Zapfsäule sparen. Wir haben alle wichtigen Informationen zum exklusiven Lidl-Tankrabatt für dich zusammengefasst:

spare 5 Cent pro Liter (maximale Tankfüllung: 70 Liter)

nur in Verbindung mit der Lidl Plus-App - Gutschein muss eingelöst und an der Shell-Kasse vorgezeigt werden

auf alle Benzin- und Dieselkraftstoffe (ausgenommen sind CNG, LPG, LNG, Wasserstoff, Strom, AdBlue)

nur in ausgewählten Shell-Tankstellen in Deutschland

Angebotszeitraum: 09. bis 31. Mai 2022 - nur noch für kurze Zeit

Zudem solltest du beachten, dass der Lidl-Tankrabatt nicht mit anderen Rabatten und Aktionen kombinierbar ist und pro Betankung nur ein Rabatt-Gutschein eingelöst werden kann. Die Lidl Plus-App* bietet dir auch sonst tolle Angebote und Rabatte und kann bequem auf dein Smartphone geladen werden. Aktuelle Lidl Plus Coupons* kannst du auf der Website des Discounters einsehen.