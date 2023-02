Bei seinem Einkauf in einer Plauener Kaufland-Filiale dachte sich ein Kunde vermutlich nichts Böses, als er sich vor dem Regal für eine Packung Roggenmischbrot der Hamburger Großbäckerei "Harry" entschied.

Als er die Packung dann aber genauer betrachtete, merkte er doch recht schnell, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Zur Beweissicherung kaufte er das Brot und postete seinen Fund prompt auf Facebook.

"Habe ich was verpasst?" - Kunde traut seinen Augen nicht

Bei der Betrachtung des geposteten Beweisfotos muss man nicht lange überlegen, wo der Fehler liegen könnte. Ebenso kurz ließ eine Antwort von Kaufland auf sich warten, die den Post mit viel Humor kommentierten.

Der "33.02." ist auf dem Verschluss der Packung als Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben. Aber wie man es auch dreht und wendet, so wirklich Sinn macht dieses Datum nicht - es handelt sich also klar um einen Fehler des Herstellers. Der perplexe Kunde fragt in seinem Post lieber noch einmal nach: "Habe ich irgendwie was verpasst? Neuer Kalender? Neue Zeitrechnung?" - Sicher ist sicher.

Das Social-Media-Team von Kaufland bringt dagegen den Verdacht an, dass es sich vielleicht um eine "Sternzeit" handele und nimmt damit gewitzt Bezug auf die Kultserie "Star Trek". Neben viel Humor sind die Verantwortlichen dort aber auch um eine Lösung bemüht und holen sich zusätzliche Informationen über das Sortiment ein. Laut dem Kunden waren nämlich alle Packungen von "Harry" gleich beschriftet.

Kaufland nimmt es mit Humor

Auch andere Facebook-Nutzer wurden auf den kuriosen Fund aufmerksam und gaben Kommentare ab. Dem Kunden wird so beispielsweise geraten, sich doch lieber an die "Herstellerseite" zu wenden, statt an Kaufland. Ein anderer Kommentar weist darauf hin, dass der Kunde sich einfach auf seine "Sinne verlassen" könne, statt auf das Mindesthaltbarkeitsdatum, um zu erkennen, bis wann das Brot wirklich haltbar ist.

Kaufland versicherte später noch, dass man sich um eine interne Lösung des Problems bemühen werde. Für die Zukunft gab das Social-Media-Team den Rat mit, die Mitarbeiter bei solchen Funden darauf aufmerksam zu machen.

Welches Datum auch immer "Harry" eigentlich angeben wollte, wird man wohl nie erfahren. Sicher ist aber, dass die Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums nie aussagt, dass Lebensmittel nach diesem Tag nicht mehr essbar sind. Der Kaufland-Kunde hat den Schock mittlerweile hoffentlich verdaut und konnte sein Brot genießen.

