Am Freitag (09.06.), Samstag (10.06.) und Montag (12.06.) ist Schnäppchenzeit bei expert Jakob in Bamberg: Bekannte Markenprodukte werden direkt aus dem LKW zu Schnäppchenpreisen verkauft. Beliebte Produkte werden schnell ausverkauft sein, also nicht lange warten!

Tipp für Familien: Am Samstag (10.06.) können alle Kinder ein Gratis-Foto mit den Hunde-Helden machen.

LKW-Verkauf bei expert Jakob Bamberg – diese beliebten Produkte gibt es zum Knallerpreis

Durch den Verkauf direkt vom LKW spart expert Jakob Bamberg Lagerfläche und Zeit. Diese Ersparnis gibt expert Jakob Bamberg an seine Kunden weiter und bietet zahllose Schnäppchen an, darunter zum Beispiel:

Daneben gibt es noch weitere Schnäppchen aus den Bereichen Entertainment, Technik, Haushalt & Co! Eine Auswahl findest du im aktuellen Prospekt.

Hunde-Helden zu Besuch beim LKW-Verkauf in Bamberg – nur am 10. Juni

Alle kleinen Schnäppchen-Fans können am Samstag (10.06.) ein Foto mit den bekannten Hunde-Helden machen. Natürlich ist das Foto kostenlos.

Wer Lust auf ein Foto mit den beiden Hunde-Helden hat, ist am Samstag bei expert Jakob in Bamberg genau richtig. Foto: expert Jakob Bamberg

Die besten Schnäppchen beim großen LKW-Verkauf von expert Jakob Bamberg im Detail

LED TV Telefunken Tel D65U551X1CW LED TV für nur 349 Euro

Ultra scharfes Bild durch die viermal höhere Auflösung als Full HD

Mit 3840 x 2160 Pixel erlebst du ultimatives Fernsehen auf einer Bildschirmdiagonale von 165 cm

Mit dem Netflix Button kannst du ganz einfach auf zahlreiche Video-On-Demand Inhalte zugreifen

Besonders authentische Klänge dank Dolby Audio™

Smartwatch Apple Watch Series 7 GPS für nur 345 Euro

Mit dem Always-On Retina Display bietet die Series 7 einen fast 20% größeren Displaybereich als die Series 6

Die Apple Watch ist nicht nur staubgeschützt nach IP6X und schwimmfest, sondern besitzt auch das bisher bruchsicherste Frontglas aller Apple Watches

Tracke dein nächstes Workout – von Tai-Chi über Laufen bis hin zu Schwimmen

Deine Apple Watch kannst du jetzt noch schneller laden – die Batterie reicht für den ganzen Tag

Hama Premium M8 Aktenvernichter für nur 66 Euro

Mit dem Micro-Cut-Aktenvernichter kannst du bis zu 8 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²) in einem Arbeitsgang vernichten

Auch Plastikkarten können über den Papiereinzug zerkleinert werden

Automatische Start-/Stopp- sowie Rücklauffunktion

Bei Überhitzung schaltet sich das Gerät automatisch ab – so werden Schäden am Gerät vermieden

Gaming Sessel für Kinder für nur 30 Euro

Bequemer Konsolen-Gamingstuhl aus Kunstleder von X Rocker – perfekt für junge Gamer*innen

Neben Gaming eignet sich der Sessel auch zum Lesen oder Entspannen und ermöglicht ein angenehmes Sitzen

Ein Muss für alle Super Mario-Fans – das farbenfrohe Design bringt den beliebten Nintendo-Charakter direkt ins Kinderzimmer

Insgesamt in drei unterschiedlichen Farben erhältlich: Gelb (Yoshi), Grün (Luigi), Rosa (Peach)

Hier geht's zu den Produkten Yoshi Gaming Sessel für Kinder Luigi Gaming Sessel für Kinder Peach Gaming Sessel für Kinder

Siemens Bodenstaubsauger VSQ5X12M1 Q5.0 extreme silencePower für nur 139 Euro

Gründliche Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch dank innovativer Motortechnologie

Durch die integrierte activeSound Control mit mehrlagiger Geräuschdämmung besonders leise im Betrieb

Die Hartbodendüse Parquet duoSoft sorgt mit zwei rotierenden Bürstenrollen für ein optimales Reinigungsergebnis

Teleskoprohr mit Clip-Verschluss sowie integrierter Fugen- und Polsterdüse

Anfahrt und Kontakt zu expert Jakob Bamberg

expert Jakob Bamberg GmbH

Michelinstraße 142

96103 Hallstadt

Öffnungszeiten: Mo-Sa, 9-20 Uhr



E-Mail: info@ba.expert.de

Telefon: 0951/4073620

WhatsApp: 0152/57534365

Website: https://www.expert.de/hallstadt