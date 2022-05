Aufgrund der Inflation von über 7 Prozent und immer teurerer Herstellungskosten bei Lebensmitteln, stiegen die Preise in den Supermärkten in den letzten Monaten deutlich an. Preissenkungen standen bisher nicht auf dem Programm. Doch das soll sich jetzt ändern. Besonders die Geldbeutel von Fleischliebhabern profitieren davon.

Focus Online führte ein Interview mit einem Insider aus einem Supermarkt-Riesen und erfuhr dabei, dass einige Produkte billiger und andere noch teurer werden sollen. Die gute Nachricht zuerst: In den kommenden Wochen könnte Rinderhack und Rindfleisch im Allgemeinen wieder günstiger werden. Außerdem ist derzeit Rindfleischsaison und weil es so viel davon gibt, kann es auch vergleichsweise günstig angeboten werden als Schweinefleisch. Die Preissenkung betrage Schätzungen zufolge etwa 20 - 25 Prozent.

Hähnchen und Rind soll günstiger werden - Hähnchenfleisch ist der Vorreiter

Bei den Discountern Aldi und Lidl können schon jetzt gesunkene Preise beobachtet werden. Noch in der letzten Woche betrug der Preis für 400g Bio-Hähnchenfilet 4.79 Euro und jetzt nur noch 4.49 Euro.

Leider sollen andere Lebensmittel teurer werden. Die Preise für Käse und Käseaufschnitt sind in den vergangenen Wochen um 20 Cent angehoben worden. Auch Mehl soll bis zu 20 Cent mehr kosten, was sich dann auf die Preise für Brötchen und Backwaren auswirken kann. Brötchen und Scheiben-Brot sind schon jetzt um einige Cent teurer geworden und deren Preis soll Expert*innenschätzungen zufolge noch weiter ansteigen. Das günstige Discounter-Dinkelbrot, das einst 79 Cent kostete, ist mittlerweile bei 99 Cent pro Packung und soll vermutlich auf 1.05 Euro ansteigen. Wie du dennoch beim Einkaufen sparen kannst, erfährst du hier.