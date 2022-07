Ist Bargeld beliebter als Kartenzahlung?

beliebter als Kartenzahlung? Kannst du mit beliebig vielen Münzen bezahlen?

bezahlen? Gibt es bei der Barzahlung mit Geldscheinen eine Beschränkung ?

? Wo kannst du Münzen in Scheine umwechseln?

Obwohl laut einer aktuellen Studie der Bundesbank Bargeld noch immer das beliebteste Zahlungsmittel ist, nimmt bargeldloses Bezahlen zu. Im Laufe der Zeit sammeln sich zu Hause Münzen an, die viele gerne in ein Gefäß geben, anstatt in der Geldbörse mitzuschleppen. Doch kannst du mit einem Sack voller Metall zum nächsten Einkauf gehen? Es gibt tatsächlich Beschränkungen. Geschäfte müssen nicht eine unendlich große Menge Münzen annehmen.

Bargeld: Geschäfte müssen maximal 50 Münzen annehmen - mit einer Ausnahme

Laut dem Bundesverband deutscher Banken sind Geschäfte und gastronomische Betriebe nur dazu verpflichtet, bis zu 50 Münzen anzunehmen. Das ist im Münzgesetz so festgelegt und gilt sowohl für Euro- als auch Centmünzen.

Auch mit Euro-Gedenkmünzen kannst du bezahlen. Wobei in diesem Fall ein Höchstbetrag von 200 Euro festgelegt ist. Wenn du "normale" Münzen und Gedenkmünzen mischt, gelten wiederum die 50 Stück. Das gilt auch, wenn du damit die 200 Euro, die für Gedenkmünzen gelten, nicht erreichst. Darauf weist ergänzend Ergo Direkt hin.

Die Regelungen gelten übrigens auch für Behörden, die noch Barzahlungsverkehr anbieten, und Privatpersonen, bei denen du zum Beispiel Schulden begleichen musst oder Gebrauchtgegenstände kaufst.

Bargeld: Das gilt für Banknoten

Für Banknoten hingegen gilt keine Höchstgrenze. Der Bankenverband weist allerdings darauf hin, dass die Geldscheine im Verhältnis zum Preis stehen sollten.

Das kann sich auch umgekehrt auswirken: Ein Geschäft muss zum Beispiel keinen 100-Euro-Schein annehmen, wenn du eine Ware im Wert von fünf Euro kaufen willst. Kann nachgewiesen werden, dass zu wenig Wechselgeld in der Kasse ist, kann die Annahme verweigert werden und der Kauf kommt nicht zustande.

Kleingeld, das du zu Hause herumliegen hast, kannst du übrigens in jeder Filiale der Bundesbank kostenfrei in Banknoten umtauschen. Oder du gibst die Münzen einfach nach und nach aus.