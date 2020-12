Ein Mund-Nasen-Schutz wird aktuell zurückgerufen .

wird aktuell . Die Masken enthalten hochgiftige und lebensgefährliche Inhaltsstoffe .

. Die Drogeriekette Müller ruft die Masken umgehen zurück und nimmt sie aus dem Verkauf.

und nimmt sie aus dem Verkauf. Verbraucher sollen die Maske unter keinen Umständen verwenden.

Im Jahr 2020 ist der Mund-Nasen-Schutz mittlerweile ein fester Bestandteil im Alltag. Die Auswahl an Masken hat stark zugenommen und viele Menschen haben mittlerweile ein ganzes Repertoire an unterschiedlichen Mund-Nasen-Bedeckungen. Die Masken sollen uns und unsere Mitmenschen vor Covid-19 schützen, doch ein aktueller Rückruf gibt Anlass zur Sorge. Der Drogeriemarkt "Müller" ruft nämlich aktuell einen Mund-Nasen-Schutz zurück, der sich als hochgiftig herausgestellt hat!

Hochgiftiger Inhaltsstoff entdeckt

Das Unternehmen warnt dringend vor der Benutzung des Mund-Nasen-Schutzes einer bestimmten Marke, die unter anderem bei "Müller" verkauft wurde. In den Masken wurde während einer Qualitätsprüfung sowie einer chemischen Analyse im Einfassband der betroffenen Corona-Masken der hochgiftige Inhaltsstoff Anilin entdeckt. Daher gibt es einen großflächigen Rückruf.

Was ist Anilin eigentlich? Anilin ist eine klare, farblose bis schwach gelbliche, ölige Flüssigkeit mit eigenartigem Geruch, die an der Luft schnell rötlich-braun wird. Es wird unter anderem als Ausgangsstoff zur Herstellung von Farben und Kunstfasern verwendet. Es handelt es sich dabei um ein starkes Blutgift. Es oxidiert den roten Blutfarbstoff Hämoglobin zu Methämoglobin und verhindert damit den Sauerstofftransport im Blut. Das Gift kann durch Schlucken, Einatmen und durch die Haut aufgenommen werden. Bei leichten Vergiftungen kommt es zur Blaufärbung der Haut und der Fingernägel, zu Schwindelanfällen und Erregungszuständen. Bei höherer Konzentration treten Kopfschmerzen, Schwindel, Bewusstseinsstörungen und Atemnot auf. Letzteres kann den Tod verursachen. Langfristige Vergiftungserscheinungen zeigen sich in Schwächegefühl, Appetitlosigkeit und Blasenkrebs.

Die Firma "Media Chain Products GmbH" ruft daher die 7-Monats Mundschutzmaske "viral Protect" via "Müller" zurück, wie produktwarnung.eu berichtet. In einer Maske der Charge 100406 wurde der AZO-Farbstoff Anilin nachgewiesen. Als Grund für den präventiven Rückruf wird eine starke Geruchsentwicklung angegeben und empfohlen, die Nutzung umgehend einzustellen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Masken der Charge 100406 (Chargennummer nur auf der Umverpackung) betroffen sind, hat die "Media Chain Products GmbH" aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes den „Produktrückruf-Prozess“ initiiert.

Rückgabe der Corona-Maske in jeder Müller-Filiale möglich

Diese Masken wurden über verschiedene Vertriebswege (online und im stationären Handel) angeboten. Ob es sich beim Rückruf der Charge 100406 ausschließlich um Masken handelt, die von "Müller Drogeriemarkt" angeboten wurden, wurde nicht mitgeteilt

Der betroffene Artikel ist folgender:

Marke : viral Protect

: viral Protect Artikelbezeichnung : 7-Monatsschutzmaske

: 7-Monatsschutzmaske Charge : 100406 (nur auf der Umverpackung)

: 100406 (nur auf der Umverpackung) Farbe : schwarz

: schwarz Größen : M und L

: M und L EAN : 4260537362347 und 4260537362354

: 4260537362347 und 4260537362354 Verkaufszeitraum: seit 30.10.2020

Die Rückgabe des betroffenen Artikels ist in jeder Müller-Filiale möglich. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Bei Fragen kontaktieren Sie entweder den Müller Kundenservice unter der Telefonnummer: +49 (0)731/725 57 000 oder via E-Mail: info@mueller.de

Oder direkt den Hersteller:

Media Chain Products GmbH

Zehdenicker Str. 21

10119 Berlin

