Ikea startet Rückruf: In einer Pressemitteilung gab Ikea am Dienstag (21. März 2023) bekannt, dass es Sicherheitsbedenken bei einem verkauften Kinderspiel gibt. Aufgrund dessen startete der schwedische Einrichtungsriese einen offiziellen Rückruf.

Betroffen ist demnach das "bunte Angelspiel" namens "Blåvingad". Bei diesem könnten sich Nieten ablösen - was für besonders für Kleinkinder eine potenzielle Erstickungsgefahr darstellen könnte.

Ikea ruft Angelspiel zurück - Rückgabe auch ohne Bon möglich

Ikea bittet daher alle Kunden, die das Spiel erworben haben, es nicht mehr zu benutzen und stattdessen in die nächste Filiale zurückzubringen. Dabei werde der volle Einkaufspreis selbst dann erstattet, wenn der Kassenbon nicht mehr auffindbar sei, heißt es vonseiten des Möbelhauses.

Kunden, die weitere Informationen zum Sachverhalt wünschen, können sich unter der kostenlosen Rufnummer 0800/589 33 92 an Ikea wenden.

