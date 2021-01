Erweiterung des Hundefutter-Rückrufs der Firma Mars Petcare

Beliebtes Trockenfutter Pedigree betroffen

Verzehr kann zu Unwohlsein führen

Bei Krankheitssymptomen soll Tierarzt aufgesucht werden

Die Firma Mars Petcare hatte am 21. Dezember das Produkt "Pedigree Trockenfutter für kleine Hunde (<10 kg) Adult mit Rind, 1,4 kg" zurückgerufen. Nun erweitert die Firma ihren Rückruf um eine Reihe weiterer Hundefutter-Produkte, wie presseportal.de mitteilt.

Pedigree Hundefutter kann zu Unwohlsein führen

Die betroffenen Produkte enthalten eine zu große Menge an Vitamin D, was dem Tier bei längerem Verzehr schaden kann. Zusätzlich zu dem am 21. Dezember 2020 erfolgten Rückruf einer ausgewählten Charge "Pedigree Vital Trockenfutter für kleine Hunde (<10 kg) Adult mit Rind, 1,4 kg", mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.11.2021, wird der Rückruf um folgende Produkte erweitert:

Pedigree Adult mit Huhn und Gemüse, 15 kg Trockenfutter EAN-Code des Beutels: 4008429086373 Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.02.2022

Pedigree Adult mit Huhn und Gemüse, 7,5 kg Trockenfutter EAN-Code des Beutels: 4008429086410 Mindesthaltbarkeitsdatum: 09.02.2022

Pedigree Adult mit Huhn und Gemüse, 3 kg Trockenfutter EAN-Code des Beutels: 4008429086328 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06.02.2022, 15.02.2022, 16.02.2022

Chappi Vollkost Brocken mit Rind und Vollkorngetreide, 10 kg Trockenfutter EAN-Code des Beutels: 4008429057755 Mindesthaltbarkeitsdatum: 17.05.2022, 20.05.2022

Chappi Vollkost Brocken mit Huhn und Vollkorngetreide, 10 kg Trockenfutter EAN-Code des Beutels: 4008429057762 Mindesthaltbarkeitsdatum: 16.05.2022, 17.05.2022



Verbraucher und Verbraucherinnen, die ein betroffenes Produkt mit dem angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft haben, sollen dieses nicht verfüttern und werden gebeten, sich an den Kundenservice unter der Telefonnummer 04231 943250 (montags bis freitags, 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr) zu wenden oder uns unter deu.mars.com/kontakt zu kontaktieren.

Wenn das Produkt verfüttert wurde und der Hund Krankheitssymptome, wie übermäßiges Trinken und Urinieren zeigt, wird empfohlen, einen Tierarzt aufzusuchen.