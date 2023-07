In vielen Bereichen des Alltags kann ohne großen Aufwand eine Menge Geld gespart werden. So beispielsweise auch beim Grillen. Je nachdem, welchen Grill du verwendest, variieren der Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten. Wir verraten dir, mit welchem Grill du am günstigsten grillen kannst.

So viel kostet dich der Betrieb des Grills

Der Grill-Blog Grill-Wissen.de hat die Frage, mit welchem Grill du am günstigsten grillen kannst, ausführlich beantwortet. Mit einem Elektrogrill kannst du in der Regel am meisten sparen. Pro Stunde zahlst du laut dem Blog nur rund 50 bis 60 Cent an deinen Stromanbieter. Wie viel es bei dir im Individualfall ist, hängt unter anderem von der Leistung deines Grills, der Nutzungsintensität sowie der Nutzungsdauer ab.

Benutzt du einen Gasgrill, gibt es ebenso verschiedene Faktoren, die den finalen Gasverbrauch beeinflussen. Dazu gehören die Anzahl der verbauten Brenner und die Kilowatt-Leistung deines Gasgrills. Durchschnittlich kannst du pro Kilowatt mit einer benötigten Gasmenge von 75 Gramm pro Stunde rechnen. Hat dein Gasgrill eine Leistung von 12 Kilowatt, benötigst du demzufolge bei voller Auslastung in einer Stunde etwa 900 Gramm Gas. Kaufst du dir eine 5-Kilogramm-Flasche mit Gas, kostet diese rund 15 bis 20 Euro ohne Pfand. Eine solche Flasche würde bei einem 12-Kilowatt-Gasgrill für etwa 5,5 Stunden intensives Grillen reichen.

Hast du einen Holzkohlegrill bei dir zu Hause, kannst du entweder mit klassischer Grillkohle oder Briketts grillen. Während Grillkohle schneller und heißer aufheizt, glühen Briketts länger. Wie teuer die Kohle beziehungsweise die Briketts sind, lässt sich nicht pauschalisieren. Es gibt sowohl sehr preisgünstige, als auch etwas teurere Produkte. Die günstigeren fangen bei etwa 1,50 Euro pro Kilogramm an. Wie viel Grillkohle du bei jedem Mal grillen benötigst, hängt von der Größe des Grills, deiner Grilltechnik sowie der Art und Menge des Grillguts ab. In der Regel ist das Grillen mit Holzkohle laut Grill-Wissen.de die teuerste Variante.

Die Erstanschaffungskosten für den Grill

Der Preis für die Anschaffung des Grills selbst sollte ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. Möchtest du sowieso nur selten Grillen und benötigst keinen qualitativ hochwertigen Grill, kannst du einen Kohlegrill schon für rund 10 Euro kaufen. Damit ist der Holzkohlegrill wohl der günstigste Grill. Hochwertigere Produkte können allerdings bis zu 600 Euro oder mehr kosten.

Beim Grillen mit Kohle ist es oft schwer, die Betriebstemperatur genau zu regulieren. Der Kohlegrill produziert zudem viel Rauch und es bleibt Asche zurück. Eine Alternative: Der Gasgrill. Die Temperatur des Gasgrills lässt sich gut und relativ genau regulieren, zudem gibt es weder viel Rauch noch zurückbleibende Asche. Kaufst du einen Gasgrill, musst du allerdings selbst bei den Einstiegsmodellen bereits tief in die Tasche greifen. Preislich beginnen Basismodelle bei etwa 120 Euro. Somit ist das Gas für den Betrieb zwar günstiger als die Kohle, allerdings kostet dich die Erstanschaffung mehr. Ein Gasgrill mit vielen Funktionen kann schnell bis zu 2.000 Euro kosten.

Eine weitere Option ist der Elektrogrill. Mit einem solchen Modell kannst du deinen Grillabend sogar in die Wohnung verlegen. Vorteile des Grills sind seine schnelle Einsatzbereitschaft sowie der niedrige Stromverbrauch im Betrieb. Grillst du mit einem Elektrogrill, hast du weder mit leeren Gasflaschen noch mit heißer Asche oder Rauch zu kämpfen. In der Erstanschaffung ist der Elektrogrill mit rund 25 Euro für Basismodelle ebenfalls sehr preiswert. Somit ist der Elektrogrill insgesamt die günstigste Variante für deinen Grillabend. Funktionsreiche Geräte kosten bis zu 800 Euro.

Fazit

Sowohl mit einem Blick auf die Erstanschaffungskosten als auch mit einem Blick auf die Betriebskosten ist der Elektrogrill die günstigste Möglichkeit zum Grillen. Kaufst du dir einen Elektrogrill, bleibt allerdings das typische Grill-Gefühl mit knisterndem Feuer an der frischen Luft aus. Final ist die Wahl des Grills also nicht nur eine preisliche Frage, sondern auch eine Frage von dem, was du dir für deinen Grillabend vorstellst und was dir wichtig ist.