Wie DHL bereits 2022 angekündigt hat, sollen nun 1100 der 11.500 Packstationen umgerüstet werden, um digitaler zu werden. Denn diese Automaten sind mittlerweile zu alt dafür, dass Kunden ihre Pakete per App aus den Fächern holen können. Also werden die Stationen so umgebaut, dass das Display verschwinden wird. An dessen Stelle stehen dann Platten mit einer Funktionsleuchte und einer Bluetooth-Antenne.

Dann funktionieren Abholung und Versand an diesen Automaten ausschließlich über die Post & DHL App. Kunden müssen sich in der App registrieren, in der sie auch alle Sendungen verwalten können. Stehst du vor der gewünschten Packstation, musst du diese dann in der App auswählen. Diese gibt dann wiederum über die Bluetooth-Verbindung das jeweilige Postfach frei und du kannst dein Paket herausnehmen. Was im Testdurchlauf noch "Packstation kompakt" hieß, wird jetzt als "App-gesteuerte Packstation" betitelt, wie das Unternehmen erklärt.

Teilumrüstung auf App-Nutzung - DHL entfernt Displays an Packstationen

Vor der App-Option gab es einen Weg fast ganz ohne Technik: Einscannen der Kundenkarte und Eingeben eines individuellen, zehnstelligen Zahlencodes am Automaten, um ein Postfach öffnen zu können. Mit einem Smartphone können Kunden aber auch ihre Kundenkarte digitalisieren und so immer einen QR-Code zum Einscannen erhalten. Beide Codes sind allerdings immer nur für kurze Zeit verwendbar. Nach dem Einlesen am Display kann das Postfach geöffnet werden. Das hat aber auch zur Folge, dass Kunden ihre Pakete nicht von anderen Personen abholen lassen können. Es gibt keinen Code mehr, der einfach mitgegeben werden kann, weil es eben dort nur noch über die App funktioniert.

Es geht aber nicht darum, alle Packstationen zu digitalisieren. Nur die älteren Automaten, die noch nicht für die digitale Nutzung mit QR-Code oder nur mit App ausgelegt sind, sollen überarbeitet werden. Der Großteil der Stationen soll das Display noch weiterhin behalten. Die Packstationen der DHL sind mittlerweile weit verbreitet in Deutschland. Das Unternehmen bietet seinen Kunden damit die Möglichkeit, dass ihre Sendungen auf direktem Weg dort abgeladen werden. Sie können sich ihre Pakete zum Beispiel dort hinschicken lassen, wenn sie nicht wollen, dass die Sendung bei den Nachbarn abgegeben wird. Die Packstationen stehen laut Angaben der DHL an Orten, die im Alltag sowieso angesteuert werden, wie Parkplätze von Supermärkten, Tankstellen oder Bahnhöfen.

Alle, die die Packstation gerne noch näher bei sich hätten oder sie für die eigene Gegend zur Verfügung stellen wollen, können sich auch eine auf das eigene Grundstück stellen lassen. Privatpersonen können die Automaten auf ihrem Grundstück aufstellen, womit das Unternehmen eine flächendeckende Verteilung erzielen will und übernimmt die Kosten für Aufbau und Instandhaltung.