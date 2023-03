Weniger Zucker und Salz: Aldi Süd will Empfehlungen der WHO einhalten

ist enttäuscht von der Ankündigung Lidl macht bekannt: Keine Werbung mehr für ungesunde Kinderprodukte

"Für bewusste Ernährung": Aldi Süd kündigt an, in Zukunft gesündere Produkte anbieten zu wollen. Schon jetzt habe sich der Zuckergehalt in Müslis drastisch reduziert. Die Verbraucherorganisation "Foodwatch" ist dennoch von der Ankündigung enttäuscht - und verweist auf den Konkurrenten Lidl.

Empfehlung der WHO: Aldi will Zucker- und Salzgehalt senken

Als Ziel gibt Aldi Süd in einer Pressemitteilung an, "gute, leckere und nachhaltige Ernährung für alle leistbar zu machen". 20 Prozent weniger Zucker im Müsli, 15 Prozent weniger Salz in Pizzen: Und bis 2025 sollen die Zucker- und Salzgehalte auch in sechs weiteren Produktgruppen sinken.

Änderungen soll es zudem bei beliebten Lebensmitteln für Kinder geben. "Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Rezeptoptimierung und der Einhaltung der WHO-Nährwertprofile für Kinderprodukte", heißt es vonseiten des Discounters.

Bis zum kommenden Sommer will Aldi dann auch alle Eigenmarken mit dem Nutri-Score kennzeichnen. Dieser gibt einen Überblick über die Nährwerte eines Lebensmittels. Beim Einkaufen können Kund*innen somit schnell und einfach ähnliche Lebensmittel hinsichtlich ihres Nutri-Scores vergleichen - und somit einen Eindruck davon gewinnen, wie gesund die Ware ist.

Kindermarketing: weniger Werbung für ungesunde Lebensmittel

Die Verbraucherorganisation "Foodwatch" begrüßt die Zielsetzungen - und äußert dennoch Kritik. Ihr gehen die Maßnahmen nicht weit genug. "Zwar will Aldi Süd für einige Produktkategorien wie Cerealien und Joghurts die Rezepturen an die WHO-Nährwertvorgaben anpassen – anders sieht es jedoch bei Süßigkeiten oder Limonaden aus", zitiert Zeit-Online die Foodwatch-Sprecherin Luise Molling. Diese dürfen nach Empfehlung der WHO nicht mehr gezielt bei Kindern beworben werden.

Discounter-Konkurrent Lidl ist schon einen Schritt weiter: Im Januar kündigte das Unternehmen in einer Pressemitteilung an, schon ab diesem Geschäftsjahr "keine ungesunden Lebensmittel mehr an Kinder [zu] bewerben". Ausnahmen gäbe es nur bei zeitlich begrenzter Ware an Ostern, Halloween oder Weihnachten. Auch Lidl orientiert sich dabei an den Vorgaben der WHO. Bis Ende 2025 sollen alle Eigenmarken-Lebensmittel mit Kinderoptik nur noch dann verkauft werden, "wenn sie die WHO-Kriterien für gesunde Lebensmittel erfüllen".

Den Trend geht bei Lidl zur biologischen und pflanzlichen Ernährung. Damit ist der Discounter jedoch nicht allein: Immer mehr Lebensmittelgeschäfte kündigen an, ihr Bio-Sortiment langfristig zu erweitern - so auch vor einigen Wochen der Rewe-Discounter Penny.

Aldi - Informationen zum Unternehmen

Aldi ist eine Discount-Einhelhandelskette mit Hauptsitz in Essen. Gegründet wurde das Unternehmen, aus dem die rechtlich selbständigen Unternehmensgruppen und Discount-Einzelhandelsketten Aldi Nord und Aldi Süd hervorgegangen sind, 1961 von den Gebrüdern Karl Albrecht und Theo Albrecht.

Der Umsatz lag bei Aldi über beide Unternehmensgruppen hinweg im Jahr 2019 bei rund 100 Milliarden Euro.

Bei Aldi Nord sind in neun europäischen Ländern rund 78.000 Mitarbeitende beschäftigt. Aldi Süd hat weltweit in elf Ländern über 180.000 Beschäftigte.