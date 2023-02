Penny: Chef erwartet Schließung von etwa 50 Filialen

Penny hat große Pläne: In diesem Jahr sollen etliche Filialen schließen oder umgebaut werden. Auch eine Vielzahl an Neueröffnungen steht auf dem Programm. Das hat der Chef des Discounters, Stefan Görgens, nun verraten. Die Kundschaft könne sich auf einige Neuerungen einstellen.

Umbau und Neueröffnungen: Kleinen Penny-Filialen steht Schließung bevor

"Wir werden den Umbau auf das Markthallen-Konzept mit mehr als 250 umgestellten Märkten in diesem Jahr konsequent fortsetzen", erklärte Handelsmanager Görgens im Interview mit der Welt am Sonntag. Dabei stehe im Vordergrund, die Filialen übersichtlicher zu gestalten - und somit das Einkaufen zu erleichtern.

Zudem solle damit das überarbeitete Angebot sichtbarer werden. Die Stammkundschaft würde schon jetzt das "breitere Sortiment" wertschätzen, bei Wechselkunden - und kundinnen bestehe aber noch "Luft nach oben", gibt Görgens zu. Ein wichtiger Pfeiler in dem Konzept sind außerdem vergrößerte Frische-Abteilungen.

Schon jetzt zeige sich ein positiver wirtschaftlicher Trend: Zwar kostet der Umbau der Filialen bis zu 250.000 Euro, allerdings steige auch der Umsatz an den jeweiligen Standorten - um bis zu 15 Prozent. Görgens selbst ist über diese Entwicklung "sehr zufrieden". Unklar ist derzeit aber noch, wie es für kleinere, meist ältere Filialen weitergeht: Einem Teil dieser Läden steht die Schließung bevor. Insgesamt rechnet der Penny-Chef mit der Schließung von rund 50 Standorten noch in diesem Jahr. Allerdings sollen etwa genauso viele Geschäfte neu eröffnen.

Neue Kooperation: Penny will Bio-Angebot aufstocken

Kund*innen können zusätzlich ein erweitertes Angebot an Bio-Ware erwarten, kündigt Görgens an. Um diesen Schritt zu realisieren, kooperiert Penny seit Mitte Februar mit dem Verband Naturland. Damit werde das Bio-Angebot nicht nur ausgebaut, "der Discounter untermauert damit auch sein Bekenntnis zum Ökolandbau in Deutschland", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

