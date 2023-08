Beim Thema "Tierwohl" sind inzwischen alle Supermärkte und Discounter deutliche sensibler geworden. Die Kunden schauen ganz genau hin. Erst im Mai dieses Jahres hatte sich Lidl gegenüber inFranken.de in einem Statement dazu geäußert. Damals ging es um mögliche Krankheitserreger im Lidl-Fleisch. Jetzt geht es um Milch. Konkurrent Aldi hat dabei sein neues Milch-Sortiment erklärt.

Und auch bei der Schwarz-Gruppe mit ihren Tochterunternehmen Lidl und Kaufland geht man den Bereich Milch - Trinkmilch - offensiv an. Für Kunden wird es in Zukunft einige Veränderungen geben in den Supermarktregalen.

"Bessere" Milch beim Discounter - Lidl sieht sich gut aufgestellt

Laut einer Pressemitteilung will Lidl bis Anfang 2024 seine Frischmilch- und laktosefreien Milch-Eigenmarken vollständig auf die Haltungsformen 3 und 4 umstellen. Und weiter heißt es dazu: "Im Jahr 2024 folgt zudem die Umstellung der haltbaren Milch und somit des gesamten Sortiments an Trinkmilch auf die höhere Haltungsstufe 3. Die Lidl-Trinkmilch stammt weiterhin zu 100 Prozent aus Deutschland".

Für die Verantwortlichen ein weiterer wichtiger Schritt, nachdem man bereits das Angebot für das gesamte fest gelistete Sortiment an Rindfrischfleisch zwischen Oktober 2023 und Frühjahr 2024 vollständig auf deutlich höhere Tierwohlstandards umstellen wird. Ausgenommen sind eigenen Angaben nach davon aber: "Internationale Spezialitäten, bei denen die Haltungsform nicht verwendet werden kann. Diese werden nur im geringen Umfang bei Lidl in Deutschland angeboten".

Für Christoph Graf, Geschäftsleiter Ware der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. dennoch eine gute Entwicklung: "Das Thema Tierwohl ist ein wichtiges Thema für uns und für unsere Kunden, daher setzen wir es konsequent um." Und wie sieht es bei Kaufland aus?

So äußert sich Kaufland zum Milch-Sortiment

Auf Nachfrage unserer Redaktion heißt es beim Supermarkt-Riesen Kaufland dazu, dass man bereits seit vergangenem Jahr das Trinkmilchsortiment der Eigenmarken im Sinne der Transparenz und vor allem des Tierwohls schrittweise mit den Haltungsform-Stufen kennzeichnet.

Kaufland: "Bereits heute werden bei Kaufland über 60 Prozent der Frischmilch und mehr als 40 Prozent der H-Milch der Kaufland-Eigenmarken in den höheren Haltungsform-Stufen 3 und 4 angeboten." Und das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass die gesamte Milch, die für die Trinkmilch der Eigenmarken verwendet wird, ausschließlich aus Deutschland sowie mindestens aus der Haltungsform-Stufe 2 stammt.

Tierwohl Haltungsstufen

Haltungsform 1 - Stallhaltung

Für die Haltung von Schweinen und Masthühnern wird hier der gesetzliche Mindeststandard beschrieben. Bei Rindern und Puten zeigt Stufe 1 die branchenübliche Haltung an, da es für diese Tierarten keine speziellen Haltungsvorschriften gibt

Haltungsform 2 - StallhaltungPlus

Schweine, Masthühner, Puten und Rinder haben mehr Platz im Stall und zusätzliches Beschäftigungsmaterial, Kühe dürfen nicht angebunden sein.

Haltungsform 3 - Außenklima

Noch mehr Platz für Tiere im Stall. Außerdem sollen sie Kontakt mit dem Außenklima haben, beispielsweise in einem überdachten Außenbereich am Stall oder durch eine nach außen offene Stallseite. Futter ohne Gentechnik.

Haltungsform 4 - Premium

Diese Stufe bietet den meisten Platz im Stall. Tatsächlich haben die Tiere Auslauf im Freien. Das Futter ist ebenfalls ohne Gentechnik. In diese Stufe ist Biofleisch einzuordnen. Auch konventionell erzeugtes Fleisch findet sich hier, wenn die Tierhaltung die beschriebenen Anforderungen erfüllt.

Den Kunden gibt Kaufland ein Versprechen: "Wir stehen hierbei zu unseren Zusagen und werden unser Angebot an Milch und Molkereiprodukten aus höheren Haltungsform-Stufen auch in Zukunft weiter ausweiten. Kaufland steht für eine faire und langfristige Partnerschaft mit seinen Lieferanten." Doch was den Verbrauchern bei den Preisen für die "bessere" Milch?

Milch-Sortiment bei Aldi, Lidl und Kaufland - eine Frage des Preises

Bei Aldi hatte man sich auf Nachfrage bedeckt gehalten und sich nicht konkret zu den Preisen geäußert. Lidl umgeht in seiner Mitteilung ebenfalls den Kostenpunkt. Und Kaufland? Eine Antwort bezüglich einer Preissteigerung mit der Umstellung im Milch-Sortiment gab es bisher noch nicht vom Supermarkt-Riesen. (Stand 17. August 2023, 13.30 Uhr)