Aldi, Lidl und Co. setzen auf digitale Lösung: Kein Einkaufswagen-Chip mehr im Supermarkt?

Die Einkaufsbranche befindet sich in einem digitalen Umbruch. Es werden immer mehr Filialen modernisiert und die Arbeitsprozesse so optimiert, dass Smartphones und andere Smartgeräte für Mitarbeiter essenziell werden. Digitale Lösungen, wie das Entsperren des Einkaufswagens mit einer App, werden immer günstiger und damit auch lukrativer für Händler.

Supermarkt- und Discounter-Riesen wie Netto-Marken-Discount oder Edeka testen bereits Self-Scan-Konzepte. Mit dem Schraubenriesen Wuerth hat Wanzl heute bereits die ersten digitalen 24-Stunden-Shops in Betrieb genommen.

Erste digitale 24-Stunden-Shops

Kunden betreten den Laden mit ihrer Kundenkarte und werden dadurch automatisch registriert. Sie können dann durch die Gänge schlendern und einkaufen. Am Ende müssen sie die Produkte auf eine Art Kassenschleuse legen. Dort erkennt das automatisierte System das Produkt und die eingekaufte Stückzahl. Mitarbeiter unterstützen lediglich bei Fehlern und Problemen. Die Rechnungssumme wird am Ende automatisch per Bankeinzug oder Kreditkarte abgebucht.

"Die Branche denkt sehr digitalfokussiert." Der Einkaufswagen mit digitalem Pfandschloss werde sich sicher auch in den Köpfen der Verbraucher durchsetzen, heißt es bei Wanzl.

Befeuert wird das möglicherweise auch durch die Corona-Krise. Studien zeigen, dass immer weniger Menschen mit Bargeld im Supermarkt bezahlen. An der Kasse zücken Verbraucher auch bei Kleinbeträgen die Bankkarte aus der Hosentasche oder halten ihr Smartphone vor das Kartenlesegerät.

Bei den Kunden wird es immer beliebter mit Karte zu zahlen

Für Bargeldzahler wird es parallel schwerer, überhaupt an frische Geldscheine zu kommen. Banken schließen in ländlichen Regionen Filialen und ziehen dabei aus Kostengründen auch Bankautomaten ab. In den Supermärkten können Verbraucher zwar Bargeld abheben, aber sie müssen dabei ihre Einkäufe zunächst mit Karte bezahlen.

