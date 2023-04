Aktuell läuft für die Lebensmittelhändler in Deutschland das Geschäft rund um die Feiertage auf Hochtouren. Lidl gibt seinen Kunden Tipps, wie der Einkauf für Ostern ohne Stress zu bewältigen ist und auch Kaufland erklärt gegenüber inFranken.de, welche Tage sich am besten für einen Großeinkauf eignen. Und mitten in diese Hochphase platzt eine Meldung, die die Branche aufhorchen lässt. Aus den USA drängt neue Konkurrenz auf den heimischen Markt.

Mehr als 83.000 Filialen in 19 Ländern und Regionen gibt es bereits von dem Supermarktriesen. 7-Eleven möchte noch mehr. Wie unter anderem die Deutsche Presse-Agentur meldet, hat sich der Konzern inzwischen Westeuropa als neues Ziel gesetzt. Und eben auch den deutschen Lebensmittelmarkt.

Convenience-Produkte bei 7-Eleven

Wie 7-Eleven, selbst in einem Statement schreibt, gilt das Unternehmen als Erfinder der Convenience-Einzelhandelsbranche vor 96 Jahren. Man stehe demnach für eine hochwertige Lebensmittelproduktion, zuverlässige Lieferketten, ein erstklassiges Sortiment und digitale Shopping-Services.

Als Convenience-Produkten werden Fertig-Produkte bezeichnet wie Konserven und Tiefkühlkost, aber auch fertige Salate oder Smoothies bezeichnet.

Die Verantwortlichen möchten besonders ihr Filialnetz in den Märkten in Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Polen, Spanien, der Türkei und dem Vereinigten Königreich aufbauen. Andere europäische Länder wie Österreich und die Schweiz sind ebenso potenzielle Unternehmensfelder.

Keine guten Nachrichten für Lidl, Aldi und Co. - 7-Eleven sieht enormes Potenzial in Deutschland

Keine guten Nachrichten für die heimischen Platzhirsche. Die Schwarz-Gruppe mit ihren Tochterunternehmen Kaufland und Lidl, oder auch der Discounter-Riese Aldi, werden mit Sicherheit ganz genau beobachten, wie sich die Situation entwickelt.

Unternehmen: 7-Eleven Gründer: Joe C. Thompson Hauptsitz: Dallas, Texas, Vereinigte Staaten Gründung: 1927, Dallas, Texas, Vereinigte Staaten

Bei 7-Eleven sieht man jedenfalls enormes Potenzial in Deutschland. Dazu heißt es: "Das Potenzial in Deutschland ist groß: Der deutsche Umsatz in diesem Segment wird im Jahr 2023 rund 10,53 Milliarden Euro betragen, für 2027 wird ein Marktvolumen von 11,90 Milliarden Euro prognostiziert. Dies entspricht einem jährlichen Umsatzwachstum von 3,10 Prozent." Und von diesem Umsatz möchte man sich Zukunft einen Teil holen.

Mit einem starken Filialnetz soll die Grundlage geschaffen werden, heißt es. 7-Eleven möchte innovative Produkte für ein größeres Convenience-Angebot in Deutschland schaffen. Dafür sucht das Unternehmen nach eigenen Angaben geeigneten finanzstarken Franchise-Partner. Voraussetzung ist ein bestehendes Einzelhandels-, Gastronomie- und/oder Hotelbetriebskonzept und das Interesse für Convenience Food.

Große Pläne von 7-Eleven in Deutschland

Ken Wakabayashi, 7-Eleven International Co-CEO, erklärt in einer offiziellen Mitteilung: "Convenience Food ist ein globaler Trend und ein wachsender Markt. Mit einem hochwertigen Angebot an frischen Lebensmitteln und Getränken ist 7-Eleven in diesem Segment in Asien und Nordamerika bereits führend. Wir haben erkannt, dass das Bedürfnis nach hochwertigem Convenience Food auch in Europa groß ist."

Man möchte daher, so macht es der CEO deutlich, den europäische Markt als ein führendes Expansionsgebiet für die Marke 7-Eleven nutzen: "Wir möchten die zentrale Anlaufstelle werden, an der Menschen trotz hektischen Alltags schnell und bequem qualitativ hochwertige Lebensmittel und Getränke bekommen können."

Zu 7-Eleven: Der US-Konzern gilt als Tochterunternehmen der japanischen Seven & I Holding. Der Konzern ist laut Unternehmensangaben führend in der Convenience-Einzelhandelsbranche. Mit Niederlassungen in Dallas (Texas) und Tokio (Japan) ist 7-Eleven International LLC Master-Franchisenehmer und/oder Lizenznehmer von mehr als 46.000 Filialen in 15 Ländern und Regionen. Darunter sind nicht Japan und Nordamerika. Weltweit ist 7-Eleven mit über 83.000 Geschäften vertreten. 2027 feiert die Kultmarke ihr 100-jähriges Bestehen.