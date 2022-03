Die Temple Bar in Dublin besuchen, spanische Sonne in Palma genießen oder altehrwürdige kaiserlich-königliche Geschichte in Budapest erleben: Ryanair bringt dich jetzt günstig ab dem Airport Nürnberg in Europas Metropolen und an die schönsten Strände. Einfach mal wieder raus und abschalten – nicht nur für Individualisten, sondern für jeden Geschmack.

Der Airport Nürnberg ist der Flughafen für Franken und die Oberpfalz. Aus Coburg, Bamberg oder auch aus Regensburg oder Weiden ist der Flughafen mit dem Auto in rund einer Stunde zu erreichen. Parkplätze stehen zu verschiedenen Tarifen zur Verfügung. Wenn du mit der Bahn anreisen möchtest, erreichst du den Flughafen vom Hauptbahnhof Nürnberg in rund 15 Minuten.