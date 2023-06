Im Thüringer Wald an der bayerischen Grenze liegt Oberhof. Die Region ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert: Ob Wintersport im Thüringer Wald, Mountainbiking auf dem Rennsteig oder Sightseeing. Auch das oberfränkische Städtchen Coburg und Thüringens Landeshauptstadt Erfurt sind nur 45 Minuten von Oberhof entfernt. Inmitten dieser Region liegt das 5-Sterne Familien-Resort The Grand Green. Ein gutes Jahr nach der Eröffnung steht fest: Familien mit Kindern finden hier absolute Erholung gleichermaßen wie Spaß und Abenteuer. Kurzum, ein unvergessliches Urlaubserlebnis.

Der Schlüssel des Erfolgs findet sich hinter den Kulissen des The Grand Green - seit Eröffnung ist die Zahl der Mitarbeitenden von 110 auf über 160 gestiegen. Sie sind es, die das Resort mit Leben, Lachen, Herzlichkeit und Persönlichkeit erfüllen und den Aufenthalt überhaupt erst zum unvergleichlichen Erlebnis machen. Direkt im ersten Jahr hat die Familux-Gruppe mit dem The Grand Green in Oberhof den Preis TOP.Arbeitgeber by Rolling Pin gewonnen.

The Grand Green in Oberhof: Leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen

The Grand Green in Oberhof ist neben zwei Resorts in Österreich und einem im Allgäu das vierte und jüngste Resort der Familux-Hotelgruppe. Die 5-Sterne-Hotelanlage bietet in 105 Familiensuiten und 15 Chalets genügend Platz für 550 Gäste. Seit der Eröffnung im letzten Sommer sind mittlerweile auch alle zum Resort gehörigen Freizeitmöglichkeiten fertiggestellt - die großen und kleinen Gäste erwartet hier ein deutschlandweit einzigartiges Urlaubserlebnis.

Möglich machen das die über 160 Mitarbeitenden des The Grand Green. Als einer der innovativsten Arbeitgeber der Branche beschäftigt die Familux-Gruppe circa 680 Mitarbeitende und bietet Fachkräften aus Hotellerie und Gastronomie sowie Quereinsteiger*innen dort einen Arbeitsplatz, wo andere Urlaub machen. Und das nicht weniger einzigartig - denn als Mitarbeitende*r bei The Grand Green nutzt du die gesamte Hotelinfrastruktur mitsamt Fitnessraum, Hallen- und Freibad, Sauna und vielem mehr kostenfrei. Ein eigener Mitarbeiterküchendienst serviert frühs, mittags und abends ein Buffet eigens für Angestellte und wenn du eine betriebliche Unterkunft benötigst, logierst du kostengünstig im Einzelzimmer des 2023 erbauten Mitarbeiterhauses. Mehr zu den Arbeitgeberbenefits der Familux-Gruppe erfährst du weiter unten im Artikel.

Wirf in unserer Bildergalerie einen Blick in das neue The Grand Green Familien-Resort von Familux:

Typische Jobs in der Hotellerie: Diese Köpfe braucht es für einen unvergesslichen Urlaub

Wie meistert es das Team von Familux, unvergessliche Erinnerungen für Eltern und Kinder zu schaffen? Mit Teamwork, Zusammenhalt und weil jede und jeder seine ganz persönlichen Leidenschaften bei der Arbeit einbringen kann. Dabei sind die Tätigkeiten in einem Hotel ganz unterschiedlich: Ob Rezeption, Küche, Service, Spa & Wellness, Kids Club oder Housekeeping und Technik - wie Zahnräder greifen die verschiedenen Abteilungen ineinander. Nur wenn alle ihr Bestes geben, wird der Urlaub im Familien-Resort für die Gäste zum Highlight.

Große Hotels brauchen fleißige Hände und clevere Köpfe. Dabei nimmst du beispielsweise als Rezeptionist*in nicht nur den Hörer in die Hand oder Schlüsselkarten entgegen. Du bist auch das erste strahlende Gesicht, das die Gäste bei ihrer Ankunft im Hotel willkommen heißt, du gibst Ausflugstipps oder überreichst Blumensträuße zum Geburtstag. Oder als Chef de Partie stehst du nicht den ganzen Tag versteckt in der Küche - ganz im Gegenteil. In den Familux-Resorts kochst du live vor den Gästen und bereitest ihnen nicht nur einen Gaumen- sondern auch einen wahren Augenschmaus zu. Hier gelangst du zu allen offenen Stellen im The Grand Green.

Was das Arbeiten bei Familux so besonders macht, erfährst du in diesem Video von den Mitarbeitenden selbst:

"In unseren Hotels wird gelebt, geben wir eine zweite Chance, sagen wir bitte und danke, haben wir Spaß, werden Fehler gemacht und verziehen, geben wir unser Bestes, wird getanzt und gelacht, ist es bunt und lustig, wird geliebt, sind wir eine große Familie."

- Familie Mayer

Werde Teil der Familux-Familie: Charaktere mit Persönlichkeit gesucht

Rund 160 Mitarbeitende sind bereits Teil der Familux-Familie im The Grand Green und sorgen für einen reibungslosen Ablauf des Hotel-Alltags. Insgesamt 140.000 Übernachtungen im Jahr, 540 Betten und drei Restaurants und Bars werden von den Mitarbeitenden tatkräftig betreut. Aktuell sind noch die letzten Stellen ausgeschrieben - ist etwas für dich dabei?

Bei der Auswahl der Mitarbeitenden stehen bei Familux besonders die Persönlichkeit und Soft Skills der Bewerber*innen im Vordergrund. Neben Fachkräften aus Hotellerie und Gastronomie sind also auch Quereinsteiger*innen herzlich im The Grand Green willkommen. Wer Leidenschaft mitbringt und sich mit dem Konzept des familienfreundlichen 5-Sterne Resorts identifizieren kann, wird bei Familux fündig - unabhängig von bisherigen Erfahrungen, Alter, Geschlecht und Herkunft. Flache Hierarchien und respektvoller Umgang zeichnen den Arbeitgeber aus. Das "Du" wird hier gelebt - vom Tellerwäscher bis zum Geschäftsführer, wie in einer Familie eben. Auch mit kurzen Entscheidungswegen und Innovationsfreundlichkeit punktet die Familux-Familie bei ihren Mitarbeitenden.

Arbeiten bei Familux: Diese Benefits erwarten dich als Mitarbeitende*r

Als Mitarbeitende*r im The Grand Green Familien-Resort profitierst du von zahlreichen attraktiven Rahmenbedingungen und Benefits:

flexible Arbeitszeitmodelle - Familux geht auf deine persönliche Lebenssituation ein

- Familux geht auf deine ein Möglichkeit des Arbeitens in einer 4-Tage-Woche

kostengünstiger Zugang zu einem E-Auto (auch privat nutzbar)

(auch privat nutzbar) unbefristete Anstellung

Anstellung übertarifliche und qualifikationsangemessene Bezahlung

und qualifikationsangemessene Bezahlung 50% des Stundensatzes extra als Sonntagszuschläge

persönliche Trinkgelder sowie Partizipation am Haustrinkgeld

sowie Partizipation am Haustrinkgeld minutengenaue Zeitabrechnung

Buffet zum Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie Snacks und Getränke - auch an freien Tagen

zum Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie Snacks und Getränke - gestellte Arbeitskleidung

100% von Familux finanziertes Gesundheitsbudget

kostenfreie Teilnahme an der Familux-Academy

regelmäßige Teilnahme an Mitarbeitendenumfragen

Logis im Einzelzimmer zum günstigen Mietzins

kostenfreie Benutzung der gesamten Hotelinfrastruktur (24h Fitnessraum, Hallen- und Freibad, Sauna, Turnhalle, W-LAN, Fahrradverleih und vieles mehr)

der gesamten (24h Fitnessraum, Hallen- und Freibad, Sauna, Turnhalle, W-LAN, Fahrradverleih und vieles mehr) Unterbringung der eigenen Kinder im Kidsclub (bei Bedarf dauerhaft)

(bei Bedarf dauerhaft) Vermittlungsbonus von bis zu 1.000 Euro für geworbene Mitarbeiter*innen

von bis zu 1.000 Euro für geworbene Mitarbeiter*innen ermäßigte Aufenthalte in den Schwesterhotels

in den Schwesterhotels gemeinsame Freizeitaktivitäten

viele ermäßigte Konditionen

Im Video erhältst du einen Einblick in den Alltag der Mitarbeitenden bei Familux:

Direkt im ersten Geschäftsjahr erhielt das Resort in Oberhof den Preis TOP.Arbeitgeber by Rolling Pin. Weltweit stellt die Familux-Hotelgruppe die erste und einzige Premium-Hotelgruppe ausschließlich für Familien mit Kindern dar.

Hinter den Kulissen des The Grand Green - Diese Jobs sind noch zu haben

Ob Auszubildende, Berufserfahrene oder Quereinsteiger*innen - mit The Grand Green bringt die Familux-Hotelgruppe eine Vielzahl neuer Jobs und eine aussichtsreiche Perspektive in die Region. Diese letzten offenen Stellen sind aktuell noch zu besetzen:

Chef de Partie - Frühstück (m/w/d)

Chef de Partie - Patisserie (m/w/d)

Restaurantfachkraft (m/w/d)

Barchef (m/w/d)

Kids Coach (m/w/d)

Teenie Betreuer (m/w/d)

Rezeptionist (m/w/d)

Masseur (m/w/d)

Alle Jobs sind in Vollzeit und Teilzeit möglich. Nichts für dich dabei? Dann nutze die Möglichkeit einer Initiativbewerbung und verrate dem Team des The Grand Green, wieso du perfekt in die Familux-Familie passt.

Unvergesslicher Familienurlaub im The Grand Green Resort Oberhof

Das Familux-Resort The Grand Green bietet Familien mit Kindern ein unvergessliches Familienerlebnis. Gelegen im Thüringer Wald können zahlreiche spannende Aktivitäten unternommen werden, und das zu jeder Jahreszeit. Damit die Entspannung nicht zu kurz kommt, wartet das Hotel mit einem großen Spa Bereich auf 1.000 Quadratmetern auf. Während die Eltern eine kleine Auszeit genießen, geht der Spaß für die Kinder im Kids Club weiter. Auf dem gesamten Gelände gibt es zudem viele Angebote für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen. Ganz nach dem Motto "Bring your Kids, find yourself!" wird neben Spaß und Abenteuer durch die Nähe zur Natur eine besondere Atmosphäre ausgestrahlt, um im The Grand Green ganz zur Ruhe zu kommen.

Adresse & Kontakt für Bewerber*innen

The Grand Green

Tambacher Straße 4

98559 Oberhof

Herr Martin Falk

Telefon: +49 151 50370480

Website: www.thegrandgreen.de

E-Mail: karriere@thegrandgreen.de

