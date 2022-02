"Der Sommer wird gut" – diesen Satz haben wir so oft gehört, dass er einfach wahr sein muss! Höchste Zeit also, deinen nächsten Urlaub zu planen. Mit einem Direktflug ab Nürnberg stehen dir die Türen zu 60 Zielen in 23 Ländern offen.

Neben bekannten Klassikern sind diesen Sommer auch viele neue Ziele mit dabei, zum Beispiel Belgrad, Bodrum, Bologna, Dalaman, Dublin, Tallinn, Krakau, Lwiw (Lemberg), Porto und Zypern.

Städte & Kultur: Die Top 5 für einen schnellen Tapetenwechsel

1. Barcelona: Eine Stadt, die Trends setzt

Unser Top 1-Reiseziel ist Barcelona. Die zweitgrößte Stadt Spaniens hat viele angesagte Trend-Viertel und zählt zu den meistbesuchten Städten der Welt. Die Architektur von Antoni Gaudí macht diese bunte Stadt am Meer absolut einzigartig. Wer an der Costa Brava unterwegs ist, sollte aber auch einen Ausflug nach Girona einplanen. Versteckt im Hinterland steht die schöne Stadt zu Unrecht in Barcelonas Schatten. Die Altstadt mit der Kathedrale Santa María und der Stadtmauer vermittelt ursprünglichen Flair und kann während eines Tagestrips entdeckt werden.

2. Bologna: Mehr als nur Bolognese

Unsere Top 2 ist ein echtes Paradies für Feinschmecker. Die mittelalterliche Universitätsstadt Bologna ist Geburtsstätte beliebter italienischer Gerichte. Die Originalrezepturen kannst du in einem der vielen traditionell italienischen Restaurants genießen. Die Atmosphäre der Stadt ist jedoch alles andere als traditionell. Im mittelalterlichen Stadtzentrum versprühen Tausende von Studierenden und zahlreiche Cafés, Clubs und Bars jugendlichen Charme. Idealerweise kombinierst du deinen Aufenthalt mit einem Besuch von Venedig und Florenz.

3. Dublin: Studentenstadt auf der "Grünen Insel"

In Dublin, unserer Top 3, findest du urige Pubs, prächtige mittelalterliche Burgen, geschichtsträchtige Viertel und dank der vielen Studierenden auch ein reges Nachtleben. Für Wanderfans ist Dublin außerdem ein beliebter Ausgangspunkt für eine Irlandrundreise. Das Land, das auch als "Grüne Insel" bekannt ist, besitzt eine atemberaubende Landschaft: Grüne Felder, hohe Klippen, endlose Hügel und zahlreiche Ruinen und Berge warten auf dich!

4. Tallinn: Eine der schönsten Städte Osteuropas

Im Norden Europas befindet sich unsere Top 4: Tallinn. Die Hauptstadt Estlands ist das Kulturzentrum des Landes und vereint buntes Nachtleben mit historischer Umgebung. Das Stadtzentrum gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Direkt an die Stadtgrenze schließt sich unberührte Natur an. Von den Sandstränden der Ostsee hast du einen faszinierenden Blick auf die Stadt und kannst mal richtig durchatmen.

5. Paris: Bonjour Frankreich!

Paris, die Hauptstadt Frankreichs, versprüht ein einzigartiges Flair. In der Top 5 auf unserer Liste gibt es einige der bekanntesten Museen und Kulturhighlights der Welt zu entdecken. Doch es gibt noch mehr als Louvre und Eiffelturm: Die Pariser Café-Kultur ist einzigartig. An fast jeder Straßenecke findest du einen guten Café au Lait und ein leckeres Croissant. Nebenbei kannst du die Straßenperformances von Künstlern und Musikern genießen, welche die Pariser Kultur prägen. Besonders lohnt sich dieses Jahr auch ein Ausflug nach Disneyland Paris, das sein 30-jähriges Jubiläum feiert.

So viele Städte, so wenig Zeit: Hier solltest du auch vorbeischauen

Ob schöne Altstädte, mediterrane Leichtigkeit oder Kulturhighlights: Europas Städte haben viel zu bieten. Deshalb haben wir noch weitere Städte für dich aufgelistet, deren Besuch sich auf jeden Fall lohnt: Belgrad, Krakau, Lwiw (Lemberg), Porto und Valencia.

Baden & Relaxen: Die Top 5 für Strand und Sommersonne

1. Italien: Dolce Vita und türkisblaues Wasser

Lamezia Terme: Wer Italien fernab vom Massentourismus erleben möchte, findet in Lamezia Terme lange weiße Sandstrände und versteckte einsame Badebuchten, die zum Tauchen, Schnorcheln, Surfen und Segeln im türkisfarbenen Wasser einladen.

Lamezia Terme: Wer Italien fernab vom Massentourismus erleben möchte, findet in Lamezia Terme lange weiße Sandstrände und versteckte einsame Badebuchten, die zum Tauchen, Schnorcheln, Surfen und Segeln im türkisfarbenen Wasser einladen.

Sardinien (Cagliari oder Olbia): Die zweitgrößte Insel des Mittelmeers vereint italienischen Charme mit traumhafter Natur. Wegen der endlosen Sandstrände und des türkisblauen Wassers ist Sardinien auch als "Karibik des Mittelmeers" bekannt.

2. Griechenland: Ja zum Leben, Nein zum Stress

Kreta (Heraklion oder Chania): Die Urlaubsinsel Kreta ist über die Flughäfen Heraklion und Chania erreichbar. Neben türkisfarbenen Lagunen findest du dort auch besondere Strände mit rosafarbenem und rötlichem Sand.

Kreta (Heraklion oder Chania): Die Urlaubsinsel Kreta ist über die Flughäfen Heraklion und Chania erreichbar. Neben türkisfarbenen Lagunen findest du dort auch besondere Strände mit rosafarbenem und rötlichem Sand.

Larnaca: Die Hafenstadt auf Zypern ist sehr authentisch. Klassisch zypriotische Wohnhäuser reihen sich entlang der Küste auf. Die Stadt besitzt viele schöne Orte und eine großartige Strandpromenade, die Phinikoudes.

Thessaloniki: Die Hafenstadt ist die zweitgrößte Stadt in ganz Griechenland. Neben der einmaligen Uferpromenade lohnt es sich auch, die Urlaubsoasen der Region Chalkidiki zu besuchen. Ein einmaliges Erlebnis für Geschichts-Fans dürfte außerdem eine Besichtigung des Klosters Vlatadon sein. Es ist das einzige byzantinische Kloster in Thessaloniki, das bis heute intakt und bewohnt ist.

3. Türkei: Der perfekte Mix aus Strand und Action

Antalya & Izmir: Die beiden Hafenstädte befinden sich im (Süd-)Westen der Türkei. Beide Urlaubsorte besitzen eine umfangreiche Geschichte, deren Einfluss noch heute zu sehen ist. An den Stränden kannst du die warme Sonne genießen, Schnorcheln und Tauchen.

Antalya & Izmir: Die beiden Hafenstädte befinden sich im (Süd-)Westen der Türkei. Beide Urlaubsorte besitzen eine umfangreiche Geschichte, deren Einfluss noch heute zu sehen ist. An den Stränden kannst du die warme Sonne genießen, Schnorcheln und Tauchen.

Bodrum & Dalaman: Bodrum besitzt zwei Buchten, von denen man die Aussicht auf die Festung Bodrum Kalesi, eines der sieben Weltwunder der Antike, genießen kann. Dalaman bietet viele Orte zum Entspannen, aber auch Outdooraktivitäten wie z.B. Wasserrafting. Beide Städte sind umgeben von attraktiven Badeorten.

4. Kroatien: Geheimtipp an der dalmatinischen Küste

Zadar: Die Hafenstadt in Kroatien besitzt mehrere Strände. Am Strand Borik findest du nur vier Kilometer vom Stadtzentrum entfernt eine Mischung aus Kieselstein- und Sandstrand. Auch ein Ausflug auf die nahegelegenen Inseln Ugljan oder Dugi Otok bietet sich an.

5. Spanien: Sonne satt und blauer Himmel

Ibiza/Formentera: Die beiden Inseln im Südwesten von Spanien lassen dich die Sonne an malerischen Sandstränden genießen. Neben vielen Sonnenstunden und Partystränden hat Ibiza aber noch mehr zu bieten. Nicht umsonst trägt die Insel den Titel "UNESCO-Weltkulturerbe der Menschheit" für ihre Baudenkmäler, antiken Schätze und ihre Natur. Die Insel Formentera, auch kleine Schwester von Ibiza genannt, überzeugt mit einsamen Naturstränden, Grotten und türkisfarbenem Meer sowie vielen Leuchttürmen.

Natur & Rundreisen: Besondere Specials zum Laufen, Gucken und Staunen

1. Für Naturkinder: Die Blumeninsel Madeira

Madeira ist der pure Frühling: Auf der portugiesischen Insel erstrahlt ein Farbenmeer aus Hortensien, Azaleen und Lilienkelchen. Im Zentrum Madeiras laden zahlreiche Gebirge und unberührte Landschaften zum Wandern ein. Im Südosten erstreckt sich außerdem der Meeresnationalpark. Taucher begegnen hier Mantas, Riesenzackenbarschen, Papageien- und Kugelfischen sowie zahlreichen Schwärmen von Kleinfischen. Auch die Nachbarinsel Porto Santo solltest du besuchen. Sie besitzt einen neun Kilometer langen Strand und ist das Zuhause exotischer Pflanzen. Zusätzlich kannst du verschiedene Museen und die Mosaiken "Azulejos" entdecken.

2. Ein Geheimtipp für Entdecker: Rumänien

Ein absoluter Geheimtipp für Entdecker ist Rumänien. Die Region Siebenbürgen, auch als Transsilvanien bekannt, und das Hochgebirge der Karpaten, sind mit ihrer wunderschönen Landschaft ideal für Wanderungen. Die Städte Sibiu und Cluj-Napoca (Siebenbürgen) sowie Bukarest begeistern mit alten Schlössern und Burgen sowie weiteren Kulturattraktionen. Cluj-Napoca zählt zu den wichtigsten Kulturzentren Rumäniens, weshalb es in der Stadt viele Museen und auch Kulturfestivals zu besuchen gibt.

3. Der Süden von seiner schönsten Seite: Apulien

Umgeben vom adriatischen und ionischen Meer befindet sich an der Spitze des Stiefels von Italien das wunderschöne Apulien. Die Region hat eine 800 km lange Küste mit langen Sandstränden und schroffen Steilküsten. Das Hinterland ist bedeckt von endlosen, silbrig schimmernden Olivenhainen. Die Hauptstadt Bari ist von Nürnberg aus direkt erreichbar. Am besten nimmst du einen Mietwagen, um die malerische Region mit ihren Naturschutzgebieten und Inselgruppen zu erkunden.

